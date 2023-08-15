7 Ide Kostum 17 Agustus Unik dan Kreatif untuk Meriahkan HUT RI

7 IDE kostum 17 Agustus unik dan kreatif berikut ini bisa menjadi inspirasi dalam memeriahkan HUT Ke-78 RI. Apa saja kostum tersebut? Simak ulasannya.

HUT RI 17 Agustus menjadi hari yang banyak ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu penting untuk mencari ide kostum yang unik dan kreatif untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI.

Dalam merayakan hari kemerdekaan kostum yang dikenakan berperan penting karena dapat membangun semangat nasionalisme. jika anda merasa bingung dalam menentukan kostum jangan khawathir karena ada banyak ide kostum 17 Agustus yang dapat dijadikan inspirasi.

Penasaran seperti apa ide kostum 17 Agustus yang unik dan kreatif? Yuk simak artikel berikut ini. Selasa (1/8/2023).

1. Kostum Pahlawan Nasional

(7 Ide Kostum 17 Agustus Unik dan Kreatif, Foto: Instagram/@yunishara36)

Dalam hari kemerdekaan anda dapat memakai kostum pahlawan, seperti mengenakan kostum dengan gaya Bung Karno atau gaya Raden Ajeng Kartini. Hal ini juga sebagai bentuk rasa berterimakasi pada para pahlawan yang sudah berusaha keras mengambil kembali Negara kita.

2. Pakaian Adat Indonesia

(7 Ide Kostum 17 Agustus Unik dan Kreatif, Foto: Iqbal/Okezone)

Indonesia terdiri dari berbagai daerah beragam suku dan budaya. Dalam memperingati hari kemerdekaan ini menjadi sebuah kesempatan untuk memperkenalkan budaya tempatnya berasal atau memperkenalkan budaya Indonesia lainnya. Ada berbagai macam pilihan baju adat yang dapat kamu pakai mulai dari baju adat Bali, Jawa Barat, Aceh dan masi banyak lagi.

3. Kostum Tema Kekinian

(7 Ide Kostum 17 Agustus Unik dan Kreatif, Foto: Instagram/@zilviaiskandar)

Kostum selanjutnya adalah memilih kostum yang kekinian dan modern. Kostum ini sederhana namun memiliki kesan yang khas. Tema kekinian memiliki pilihan yang luas seperti memakai batik, pakaian PNS. Atau dapat menggunakan kostum profesi lain seperti insinyur, dokter, polisi dan lainnya.

4. Kostum Karakter Animasi

(7 Ide Kostum 17 Agustus Unik dan Kreatif, Foto: Thesun)

Anda dapat memakai kostum ala karakter animasi seperti Barbie, Marsha and the Bear, Spongebob Squarepants dan yang lainnya. Walaupun terkesan seperti anak-anak tetapi berpakaian seperti karakter animasi terlihat lucu dan menyenangkan.