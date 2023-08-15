Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Lawas Masayu Clara, Bukti Cantiknya Tak Luntur Sedari Dulu

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |09:00 WIB
5 Potret Lawas Masayu Clara, Bukti Cantiknya Tak Luntur Sedari Dulu
Masayu Clara (Foto: Instagram/@mascaraofficial)
A
A
A

MASAYU Clara dan suami, Qausar Harta Yudana sedang diselimuti rasa bahagia tak terhingga. Sebab, mereka baru saja dikaruniai anak kembar berjenis kelamin laki-laki pada 9 Agustus 2023 kemarin.

Ayu melahirkan dengan proses caesar di salah satu rumah sakit di Jakarta. Buah hati kembarnya diberi nama Lam Agartha Poeteu Harta Yudana dan Vee Agartha Poeteu Harta Yudana.

Masayu Clara

Seperti diketahui, Masayu Clara merupakan artis yang terjun ke dunia hiburan sejak duduk di bangku SD. Dia mengawali karier lewat sinetron Habibi dan Habibah yang tayang pada 2005 silam.

Paras cantik Masayu Clara sudah terlihat sejak di awal karier. Bahkan tak berubah sejak sampai sekarang. Penasaran seperti apa potret lawas Masayu Clara? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber, Selasa (15/8/2023).

1. Pakai makeup tebal

Masayu Clara

Potret Masayu Clara saat masih muda dulu. Dia tampil memakai kaus putih dengan polesan makeup tebal. Rambutnya juga nampak distyling dengan poni depan yang dicurly. Tak lupa dia memberikan senyum manisnya.

2. Identik dengan rambut panjang berponi

Masayu Clara

Sejak dulu sampai sekarang, perempuan 29 tahun ini selalu identik dengan rambut panjang dan poni depan. Dalam setiap aktingnya di sinetron dia memerankan beberapa karakter, mulai dari antagonis hingga protagonis.

3. Gayanya stylish

Masayu Clara

Tak hanya berwajah cantik, Masayu juga selalu tampil anggun dan stylish. Seperti di foto ini saat di tengah kegiatan syutingnya, dia nampak foto dengan penggemar. Di foto ini Masayu memakai mini dress warna biru dipadukan dengan cardigan warna senada dan sling bag hitam. Rambut panjangnya digerai dan berponi.

