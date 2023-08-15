Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Amanda Manopo Tampil Hot di Pemotretan Terbaru, bak Ratu Cleopatra!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |05:00 WIB
6 Potret Amanda Manopo Tampil Hot di Pemotretan Terbaru, bak Ratu Cleopatra!
Amanda Manopo (Foto : Instagram/@amandamanopoupdatesz)
A
A
A

ARTIS cantik Amanda Manopo tampil seksi di pemotretan terbarunya. Seperti apa penampilan Amanda Manopo tersebut? 

Amanda Manopo baru-baru ini sukses mencuri perhatian lewat penampilannya. Bagaimana tidak, ia tampak tampil memukau dengan dress nan seksi.

Potret itu tampak dibagikan di akun Instagramnya. Dalam potret itu, Amanda Manopo terlihat mengenakan dress ketat nan seksi yang dipenuhi dengan detail payet berwarna hijau nan berkilau.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, dan salah satu akun Instagram fanbasenya @amandamanopoupdatesz, Selasa (15/8/2023).

1. Cantik bak ratu Cleopatra

Amanda Manopo

Meski tanpa gaya rambut poni rata, penampilan Amanda Manopo dalam potret ini terlihat bak ratu Cleopatra. Pasalnya, ia tak hanya mengenakan riasan bernuansa gold nan mewah, namun juga mengenakan penutup wajah transparan dihiasi dengan payet berwarna emas nan berkilau.

2. Seksi dengan dress nan elegan

Amanda Manopo

Dalam potret ini, penampilan Amanda Manopo secara keseluruhan terlihat jelas. Ia terlihat seksi dalam balutan dress ketat dengan detail nan elegan.

Dress yang dipenuhi payet nan berkilau berwarna hijau tua itu tampak dipadukan dengan luaran korset asimetris berwarna senada yang tampak menutupi bagian perut rata Amanda.

3. Pose dari samping dengan ekspresi fierce nan memikat

Amanda Manopo

Dalam potret ini, Amanda tampak difoto dari angle samping. Meski begitu, aura cantik dan seksinya tampak kian terpancar. Ditambah dengan ekspresi fierce, membuat penampilan Amanda kian memikat.

