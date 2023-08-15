5 Potret Rachel Vennya Pakai Lingerie Hitam Bikin Salfok, Netizen: Emak-Emak Rasa ABG

PENAMPILAN seksi Rachel Vennya kembali mencuri perhatian netizen. Kali ini, Rachel Vennya tampil mengenakan lingerie! Seperti apa potretnya?

Rachel Vennya merupakan salah satu selebriti yang hadir di pesta ulang tahun ke-30 Erika Carlina pada 10 Agustus kemarin. Erika mengusung tema piyama party di ultahnya kali ini.

Rachel Vennya mencuri perhatian dengan tampilan seksinya lingerie hitam. Tak lupa janda dua anak tersebut mengabadikan foto-fotonya itu di Instagram pribadinya.

Penasaran seperti apa potret Rachel Vennya di acara ulang tahun Erika Carlina? Berikut ulasannya dari Instagram @rachelvennya, Selaasa (15/8/2023).

1. Tampil seksi pakai lingerie

Di momen itu, Rachel mengabadikan foto bersama Erika. Dia tampil seksi memakai lingerie hitam yang dipadukan dengan kimono dan sarung tangan brokat. Sementara Erika memakai satu set piyama warna pink dengan tampilan rambut dikuncir setengah dan poni belah dua. Netizen salfok dengan penampilan Rachel.

"Cantik banget kalah yang umur 20 wkwk," kata @dvkaaa***

"Buna emak-emak rasa ABG," tambah @mayada***

2. Tampilan rambut digerai





Di foto ini dia masih pose di ranjang dengan tangan bertolak pinggang. Penampilannya makin sempurna dengan polesan makeup tebal dan rambut digerai. Rambut panjangnya ini diberi aksen curly sehingga terlihat lebih stylish.

3. Pamer paha mulus





Pada foto selanjutnya dia duduk di sisi ranjang bersama sahabatnya Chelsea Veronnia. Rachel nampak menyilangkan kaki dan terlihat memakai high heels warna hitam. Pose duduknya ini seakan sengaja memamerkan paha mulusnya.

"Janda bukan sembarang janda," komen @larasati***

"Bobo cantik nggak sih judulnya?," tanya @adelinn***