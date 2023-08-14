Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cara Mencegah Bullying di Sekolah, Dorong Komunikasi Terbuka Salah Satunya

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |21:30 WIB
Cara Mencegah <i>Bullying</i> di Sekolah, Dorong Komunikasi Terbuka Salah Satunya
Cara Mencegah Bullying di Sekolah, (Foto: Master1305/Freepik)
CARA Mencegah Bullying di Sekolah, penting untuk diketahui semua orang. Bukan hanya siswa atau pelajar, tapi juga orang tua, guru, dan semua orang sebagai bagian dalam komunitas masyarakat.

Mengingat, bullying atau perundungan bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja, termasuk lingkungan formal seperti sekolah. Saking rentannya, berita perihal aksi atau tindakan bullying di sekolah sudah sangat familiar terdengar sehari-hari.

Bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah dapat memakan korban karena aksi bullying inilah dapat merugikan si korban bukan hanya secara fisik tapi juga mental karena trauma dan ketakutan berkepanjangan.

 BACA JUGA:

Lalu bagaimana cara untuk mencegah tindak bullying atau perundungan di sekolah? Mengutip laman Instagram @zonamahasiswa.id, berikut paparan singkat lima cara mencegah bullying di sekolah Senin (14/8/2023).

1. Tanamkan edukasi terkait dampak dari bullying: Mengenalkan edukasi dampak negatif dari bullying pada anak, perlu ditanamkan sejak dini baik dari rumah ataupun di sekolah. Ini bisa dengan cara mengajarkan murid-murid dan orang dewasa yang mengenai dampak buruknya terjadi di masa mendatang.

(Cara Mencegah Bullying di Sekolah, Foto: Amerikanki) 

2. Pantau anak: Pantau interaksi anak dengan teman-teman di sekolahnya dan indentifikasi mengenai tanda-tanda perubahan dari perilaku atau emosi, ini bisa jadi salah satu cara mengindikasikan terkait suatu masalah.

(Cara Mencegah Bullying di Sekolah, Foto: Okezone) 


Coba ajak kerjasama antara guru-guru dan staf sekolah untuk mengatasi masalah bullying, sebagai orang tua idealnya ikut berpartisipasi dalam program anti bullying di sekolah dan secara langsung berkomunikasi dengan guru-guru.

Halaman:
1 2
      
