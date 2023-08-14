3 Cara Menjaga Hutan agar Tetap Lestari

HUTAN memiliki peran penting untuk kehidupan di bumi. Namun belakangan kerusakan hutan terjadi sangat besar dan cepat. Hal berdampak pada kondisi hutan, khususnya di Indonesia.

Bacaleg DPR RI Dapil Jateng 3 Partai Perindo, Transtoto Handadhari mengatakan sendiri sekitar 60 sampai 70 hektar hutan di Indonesia rusak yang disebabkan oleh penebangan liar, kebakaran, hingga alih fungsi jadi perkebunan sawit dan tambang.

"Kerusakan hutan itu kalau dihitung biaya mencapai Rp7.500 triliun dan membutuhkan waktu sekitar 200-300 tahun untuk memeprbaikinya," ujar Transtoto Handadhari seperti dikutip dari Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Miris! Hutan Indonesia Semakin Rusak, Solusinya Bagaimana?', Senin (14/8/2023).

Untuk itu, Transtoto mengajak generasi muda untuk membantu melestarikan hutan. "Ya melakukan penanaman pohon. Kalau ada pohon yang ditebang harus ada pohon yang ditanam," jelasnya.

Lantas bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan? Berikut ulasannya.

Melakukan tebang pilih

Tidak bisa dipungkiri setiap manusia membutuhkan kayu dalam hidupnya. Namun tetap, salah satu solusi agar hutan tetap terjaga dengan melakukan tebang pilih. Sebaiknya tebang pohon yang sudah cukup tua, nyaris mati, atau yang akan roboh.