Miris, 70 Persen Hutan di Indonesia Rusak

HUTAN memiliki peran yang penting untuk kehidupan. Hutan juga disebut sebagai paru-paru dunia karena pemasok oksigen terbesar bagi bumi. Indonesia sendiri salah satu negara yang memiliki hutan yang sangat luas.

Bacaleg DPR RI Dapil Jateng 3 Partai Perindo, Transtoto Handadhari mengatakan Indoesia memiliki hutans seluas 143 juta hektar setara dengan 80 persen dari dataran. Sedangkan hutan di lautan ada sekitar 220 juta hektar.

"Kenapa hutan? Bukan karena kayunya tapi di dalamnya, ekosistemnya. Itu mengapa hutan sangat penting," ujar Transtoto Handadhari seperti dikutip dari Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Miris! Hutan Indonesia Semakin Rusak, Solusinya Bagaimana?', Senin (14/8/2023)

Sayangnya, lanjut Transtoto, dari 143 juta hektar hutan di Indonesia, 60 sampai 70 juta hektarnya rusak. "Sangat sedih, rusaknya macem-macem, mulai dari penebangan liar, alih fungsi jadi sawit dan tambang," tambahnya.

Menurut Transtoto, rusaknya hutan selama ini tentu tidak memiliki kerugian yang besar dari segi lingkungan waktu, hingga biaya. "Hutan yang rusak kalau dinilai dengan uang, mahal. Kalau 60-70 juta hektar yang rusak itu itu setara dengan Rp7.500 triliun dan butuh waktu 200-300 tahun untuk memperbaikinya," paparnya.