Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Miris, 70 Persen Hutan di Indonesia Rusak

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:02 WIB
Miris, 70 Persen Hutan di Indonesia Rusak
Transtoto Handadhari. (Foto: Youtube)
A
A
A

HUTAN memiliki peran yang penting untuk kehidupan. Hutan juga disebut sebagai paru-paru dunia karena pemasok oksigen terbesar bagi bumi. Indonesia sendiri salah satu negara yang memiliki hutan yang sangat luas.

Bacaleg DPR RI Dapil Jateng 3 Partai Perindo, Transtoto Handadhari mengatakan Indoesia memiliki hutans seluas 143 juta hektar setara dengan 80 persen dari dataran. Sedangkan hutan di lautan ada sekitar 220 juta hektar.

"Kenapa hutan? Bukan karena kayunya tapi di dalamnya, ekosistemnya. Itu mengapa hutan sangat penting," ujar Transtoto Handadhari seperti dikutip dari Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Miris! Hutan Indonesia Semakin Rusak, Solusinya Bagaimana?', Senin (14/8/2023)

Sayangnya, lanjut Transtoto, dari 143 juta hektar hutan di Indonesia, 60 sampai 70 juta hektarnya rusak. "Sangat sedih, rusaknya macem-macem, mulai dari penebangan liar, alih fungsi jadi sawit dan tambang," tambahnya.

Menurut Transtoto, rusaknya hutan selama ini tentu tidak memiliki kerugian yang besar dari segi lingkungan waktu, hingga biaya. "Hutan yang rusak kalau dinilai dengan uang, mahal. Kalau 60-70 juta hektar yang rusak itu itu setara dengan Rp7.500 triliun dan butuh waktu 200-300 tahun untuk memperbaikinya," paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/612/2864286/3-cara-menjaga-hutan-agar-tetap-lestari-XDuOdAweM2.jpg
3 Cara Menjaga Hutan agar Tetap Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/04/406/2256741/wisata-malam-susur-hutan-jati-surajaya-pemalang-kamu-berani-enggak-siT1sEy9U5.jpg
Wisata Malam Susur Hutan Jati Surajaya Pemalang, Kamu Berani Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/10/406/2115129/jakarta-akan-punya-hutan-kota-ala-central-park-new-york-CON8dAWLu4.jpg
Jakarta Akan Punya Hutan Kota ala Central Park New York
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/30/196/1971098/mendorong-keterlibatan-kelompok-perempuan-untuk-pengelolaan-sda-yang-adil-dan-berkelanjutan-K59KjkJltO.jpg
Mendorong Keterlibatan Kelompok Perempuan untuk Pengelolaan SDA yang Adil dan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/01/406/1930290/generasi-milenial-jangan-hanya-bisa-foto-doang-ikut-jaga-hutan-bakau-dong-kmiRsxScoJ.jpg
Generasi Milenial Jangan Hanya Bisa Foto Doang, Ikut Jaga Hutan Bakau Dong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/19/406/1888542/tim-ekspedisi-eksplorasi-kekayaan-alam-taman-nasional-gandang-dewata-2iQnPZbg3S.jpg
Tim Ekspedisi Eksplorasi Kekayaan Alam Taman Nasional Gandang Dewata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement