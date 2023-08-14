Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Lucinta Luna Sebelum Operasi Bikin Pangling, Beda Jauh dari yang Sekarang!

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:05 WIB
Potret Lucinta Luna Sebelum Operasi Bikin Pangling, Beda Jauh dari yang Sekarang!
Potret Lucinta Luna Sebelum Operasi (Foto: Instagram Elim Salon)
A
A
A

POTRET Lucinta Luna sebelum operasi banyak menarik perhatian netizen. Pasalnya jika membandingkan potret masa lalu Lucinta Luna sebelum menjalani operasi dengan sekarang sangatlah jauh berbeda.

Bagaimana tidak, saat ini wajah Lucinta Luna terlihat sangat cantik bak artis Korea. Seperti yang diketahui, Lucinta Luna disebut-sebut berjenis kelamin laki-laki sampai akhirnya melakukan tranformasi menjadi perempuan.

Lucinta Luna

Lucinta Luna telah menjalani operasi berkali-kali dari wajah hingga badan. Bahkan terakhir ini juga dia melakukan operasi untuk menghilangkan jakunnya.

Penasaran bagaimana potret Lucinta Luna sebelum menjalani operasi? Berikut kami merangkum dari berbagai sumber beberapa Potret Lucinta Luna sebelum menjalani operasi, Senin (14/8/2023). 

1. Awal menjadi transgender

Potret Lucinta Luna Sebelum Operasi

(Potret Lucinta Luna Sebelum Operasi, Foto: Instagram Elim Salon)

Inilah potret pertama Lucinta Luna saat baru menjadi transgender. Di sini, Lucinta Luna belum menjalani operasi plastik dan kelamin.

2. Saat menjadi model salon

Potret Lucinta Luna Sebelum Operasi

(Potret Lucinta Luna Sebelum Operasi, Foto: Instagram Elim Salon)

Bentuk wajah Lucinta Luna masih berbeda dari yang sekarang. Ini adalah saat Lucinta Luna masih bekerja menjadi model di Salon Elim. 

Halaman:
1 2
      
