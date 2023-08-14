5 Fakta Rumah Gurita yang Dianggap Tempat Angker

RUMAH Gurita menjadi perbincangan netizen karena disebut sebagai tempat pemujaan setan. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa rumah itu memiliki misteri di dalamnya dan jadi salah satu urban legend di Bandung.

Disebut Rumah Gurita karena pada atap bangunan rumah itu terdapat patung gurita raksasa. Patung tersebut memiliki warna hitam dan dihiasi dengan warna merah pada bagian matanya yang membuat tampilan rumah itu makin menyeramkan.

Namun belakangan, salah satu agen properti, Prestige Property membagikan kondisi rumah itu. Rumah yang sudah dibangun sejak 1980-an itu kabarnya akan dijual seharga Rp25 miliar.

Jauh dari kesan menyeramkan, ini fakta mengenai Rumah Gurita Bandung. Berikut ulasannya seperti dilansir dari TikTok @prestigeproperty.id.

Memiliki bangunan yang luas

Dari tampak dalam, rumah ini memiliki bangunan yang luas, yakni 1.400 meter persegi dan luas bangunan 1.000 meter persegi. Rumah yang berada di tengah kota ini membuat penghuninya mudah mengakses jalan manapun.

Banyak area terbuka

Meski dari luar bangunan ini nampak menyeramkan, nyatanya tidak lho. Beberapa bagian di rumah itu memiliki area terbuka. Seperti kolam renang dan ruang tamu yang menggunakan material kaca sehingga cahaya matahari masuk dari setiap sudutnya.

Punya dua ruang tamu

Rumah Gurita ini memiliki dua ruang tamu di lantai 1 dan 2. Setiap ruang tamu ini juga menggunakan material kaca sehingga mendapatkan pencahayaan alami. Ruang keluarga di tempat itu juga sangat luas, cocok untuk penghuni yang memiliki banyak keluarga. Rumah ini dilengkapi dengan 5 kamar tidur dan 5 kamar mandi.