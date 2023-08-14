Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 15 Agustus: Capricorn Hal Negatif Mulai Terlihat, Pisces Hari Baik di Kerjaan

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 15 Agustus: Capricorn Hal Negatif Mulai Terlihat, Pisces Hari Baik di Kerjaan
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEPERTI apa nasib peruntungan tanda zodiak Anda pada awal pekan ini? Dikutip dari Times of India, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Capricorn, Aquarius hasil penerawangan dari ahli astrologi Samir Jain.

1. Capricorn: Mood dan hari yang sedang tak begitu baik bagi para Capricorn, ada beberapa hal negatif yang mungkin terlihat di sekitar Anda. Hari ini disarankan untuk mengontrol cara berbicara Anda, berbicara kasar dapat menimbulkan masalah di sekitarmu.

2. Aquarius: Selamat ya! Para Aquarius hari ini diramalkan sukses mengontrol pengeluaran untuk hal-hal yang tidak berguna, makanya secara langsung bisa meningkatkan kesehatan keuanganmu.

3. Pisces: Hari ini disebutkan jadi hari baik dan hari yang bagus untuk pekerjaan para Pisces, makanya Anda bisa bekerja dengan baik dan ada peluang promosi. Kesehatan sanak keluarga yang sebelumnya kurang baik, juga perlahan terlihat pulih meningkat di hari ini.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
