Ramalan Zodiak 15 Agustus: Libra Menikmati Pekerjaan, Sagitarius Ada Proyek Baru

PENASARAN bagaimana nasib peruntungan tanda zodiak Anda pada awal pekan ini? Dikutip dari Times of India, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio dan juga Sagitarius hasil penerawangan dari ahli astrologi Samir Jain.

1. Libra: Hari ini, bulan positif yang menaungi para Libra tengah menyebarkan berkah. Tak heran, orang-orang Libra begitu percaya diri, sehat, dapat menikmati pekerjaan yang ada, sehingga bisa mempercepat proyek Anda saat ini, dan keinginan pun menjadi kenyataan.

2. Scorpio: Bulan negatif tengah menaungi Scorpio, makanya para Scorpio sedang merasa kusut dan menghadapi beberapa masalah kesehatan, yang semua ini bisa dmemengaruhi rutinitas harian Anda. Kondisi tambah parah dengan beberapa orang yang dikenal mungkin mengkhianati Anda. Hari ini, disarankan jangan mengambil keputusan apa pun terkait keuangan dan bisnis. Sabar, jangan buru-buru.

3. Sagitarius: Hari yang baik dan positif bagi para Sagitarius, yang dapat membantu Anda mengambil keputusan yang tepat terkait investasi. Hari Selasa ini jadi tambah menyenangkan karena investasi sebelumnya, mulai memberikan keuntungan. Anda juga mungkin akan mulai mengerjakan proyek baru yang akan memberi keuntungan dalam jangka panjang.

(Rizky Pradita Ananda)