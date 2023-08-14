Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 15 Agustus: Cancer Fokus Selesaikan Deadline, Virgo Ada Hal Negatif

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 15 Agustus: Cancer Fokus Selesaikan Deadline, Virgo Ada Hal Negatif
Ilustrasi zodiak Cancer, (Foto: Unsplash)
A
A
A

BAGAIMANA kata nasib peruntungan tanda zodiak Anda pada awal pekan ini? Dikutip dari Times of India, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Cancer, Leo serta Virgo hasil penerawangan dari ahli astrologi Samir Jain.

1. Cancer: Awal pekan ini para Cancer begitu sibuk bekerja. Tapi tenang, karena Anda sedang sangat fokus maka ini bisa membantu Anda menyelesaikan tugas sebelum deadline dengan sempurna. Sehingga Anda bisa menikmati saat-saat bahagia bersama keluarga di rumah.

2. Leo: Para Leo diramalkan hari ini mungkin lebih emosional dalam masalah terkait keluarga. Tapi untungnya, dalam hal pekerjaan Anda bisa bekerja dengan baik menyelesaikan tugas tepat waktu, yang akhirnya ini bisa bantu meningkatkan kepercayaan diri.

3. Virgo: Sedang berada di bawah pengaruh bulan negatif, para Virgo hari ini kemungkinan merasakan hal negatif di sekitarnya. Disarankan untuk mengontrol cara bicara karena berbicara kasar dapat menimbulkan masalah di sekitar Anda dan apa pun soal investasi sebaiknya ditunda dulu.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement