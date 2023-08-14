Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Serbu Promo Makanan Kucing & Anjing di AladinMall, Ada Diskon s.d 20% + Gratis Ongkir!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |12:16 WIB
Serbu Promo Makanan Kucing & Anjing di AladinMall, Ada Diskon s.d 20% + Gratis Ongkir!
Serbu Promo Makanan Kucing & Anjing di AladinMall, Ada Diskon s.d 20% + Gratis Ongkir (Foto: AladinMall)
Serbu promo makanan kucing dan anjing dari Piki by Petskita di AladinMall yuk! Diskonnya sampai 20% lho! Jaga kesehatan hewan kesayangan Anda dengan memberikannya nutrisi yang cukup melalui makanan yang berkualitas!

Promo Piki by Petskita ini terbatas lho! Makanya, yuk buruan diborong buat stok di rumah karena promonya terbatas! Selain bisa dapat harga promo, belanja di AladinMall juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas lho!

Ambil Promo Petskita di Sini!

Pro Plan Kitten Chicken Flavor 85g

Pro Plan Kitten Chicken Flavor 85g merupakan makanan basah dengan potongan lembut daging ayam dalam jelly. Terdapat nutrisi dengan kandungan DHA untuk perkembangan otak dan mata, serta antioksidan untuk kekebalan tubuh selama masa pertumbuhan anakan kucing.

Selain itu, makanan kucing ini juga mengandung serat inulin untuk mendukung penyerapan nutrisi yang unggul. Yuk rawat kesehatan kucing Anda dengan produk ini mumpung harganya cuma Rp19.602 saja dari Rp24.502.

      
