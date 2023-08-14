Dapatkan Promo Kemerdekaan di AladinMall, Diskon Gede-gedean hingga Gratis Ongkir Tanpa Batas

Menyambut HUT ke-78 Republik Indonesia, AladinMall menghadirkan promo kemerdekaan berupa diskon gede-gedean hingga gratis ongkir tanpa batas. Salah satu promo menarik yang bisa Anda dapatkan di AladinMall adalah promo aneka makanan ringan alias snack. Masa promo kemerdekaan berlaku dari 14 - 20 Agustus 2023.

Menikmati snack saat 17 Agustus menjadi kesenangan tersendiri, terutama bagi anak-anak. Dengan snack yang enak dan lezat, peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia jadi lebih berkesan.

Snack yang termasuk kategori camilan biasa disajikan dalam porsi kecil. Umumnya, snack dimakan di antara dua waktu makan. Bisa pagi jelang siang atau sore jelang malam.

Kebanyakan orang menganggap bahwa snack penyebab obesitas. Padahal, beberapa snack tertentu, berfungsi untuk menjaga metabolisme tubuh selama jeda menuju jam makan besar.

Untuk mencegah kenaikan berat badan yang tidak diinginkan, Anda dapat memilih snack sehat yang akan membuat tubuh tidak kelaparan hingga jam makan tiba.

Nah, buat yang ingin menikmati snack saat 17 Agustusan, ada promo kemerdekaan bertajuk Go Beyond Sem45rak Meriah Kemerdekaan di AladinMall. Dijamin untung gede!

