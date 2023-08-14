Rumah Gurita Viral Dijual Rp25 Milyar, Worth It Gak Ya?

SIAPA tak pernah dengar cerita tentang Rumah Gurita yang menjadi ikon legend di Kota Bandung? Nah, rumah yang sering viral di sosial media tersebut, dikatakan saat ini siap dijual.

Rumah yang banyak dikaitkan dengan cerita-cerita horor hingga ritual aliran sesat di dalamnya tersebut kini diketahui dijual dengan harga yang fantastis. Tak tanggung-tanggung, kabarnya dibanderol seharga Rp25milyar rumah.

Ornamen Gurita pada bagian atap atas rumah, ikon terkenal dari rumah mewah ini sendiri disebutkan sebagai bentuk kecintaan pemilik rumah terhadap karya seni dan ornamen dunia laut. Selain itu dibuatnya ornamen Gurita yaknik bukan tanpa alasan, tapi juga berfungsi sebagai penampungan air.

Namun, dengan harga yang relatif cukup mahal tersebut kira-kira worth it nggak ya untuk dibeli? Penasaran dengan keunikan rumahnya? Dihimpun dari akun TikTok @prestigeproperty.id, Senin (14/8/2023). Berikut penjelasan mengenai interior Rumah Gurita.

1. Rumah mewah di tengah kota: Bangunan ini bisa dibilang memang rumah mewah. Memiliki luas tanah mencapai 1400 m2 dan luas bangunan 1000 m2, dengan dilengkapi 5 kamar tidur dan 5 kamar mandi dan ditambah ada oasis di tengah halaman rumah seperti kolam renang.

2. Pakai material kaca: Dengan menggunakan material kaca di setiap sisi sudut rumah menjadikan cahaya matahari lebih mudah untuk masuk di setiap sudut ruangannya. Sehingga hal ini juga menambah kesejukan rumah dengan sirkulasi udara yang baik dan penerangan cahaya yang alami, serta ilusi semakin besarnya tampak keseluruhan rumah.

