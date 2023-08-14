Viral Kapas Pembersih Wajah Jadi Hitam Akibat Polusi Udara Jakarta

POLUSI udara di Jakarta dan sekitarnya makin memburuk. Dari para artis hingga netizen banyak yang mengeluhkan parahnya polusi udara di Jakarta.

Polusi ini semakin memburuk disebabkan karena beberapa faktor seperti asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan, dan asap pembakaran sampah. Dengan adanya polusi udara tentu banyak sekali efek buruk yang ditimbulkan. Misalnya gangguan pernapasan, gangguan jantung, masalah kulit yang semakin kotor dan yang paling parahnya dpat menyebabkan kanker.

Seorang netizen @ohmybeautybank dishare akun Pandemic Talk mengeluhkan, "Gila parah banget udara Jakarta sekarang. Aku motoran padahal udah pakai masker, kacamata, helm, masih kayak gini kotornya. Make up gak make up selalu double cleansing ya guys!! Nangis parah lihatnya, jangan lupa pakai masker kalau keluar."

Hasil cleansing wajahnya juga terlihat kapasnya sangat hitam akibat paparan debu dan polusi Jakarta. Si netizen tersebut juga menyarankan agar selalu melakukan double cleansing meskipun tidak memakai make-up, dan tetap terus pakai masker untuk melindungi diri dari polusi udara.

Double cleansing memang penting banget agar wajah benar-benar bersih terutama dari debu dan kotoran yang rentan memicu jerawat.

Lalu apa saja komentar netizen lainnya?

"Jadi, gak cuman kesehatan aja yang dirawat, wajah juga penting ya," ujar Purnaningxxx.

“Aku motoran padahal…, hemmm gimana ya? salah satu penyebabnya kan saking banyaknya kendaraan pribadi gaksi? motoran tapi ngeluh polusi," ujar Raraxx.