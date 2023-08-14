4 Inspirasi Makeup agar Tampil Cantik untuk Acara HUT RI ala Sophia Latjuba hingga Ashanty

ACARA 17 Agustus memang identik dengan tampilan menggunakan pakaian dari berbagai daerah. Namun bukan hanya pakaian yang dapat menjadi inspirasi saat merayakan 17-an, melainkan makeup atau riasan wajah.

Makeup memang menjadi salah satu hal yang wajib dikenakan oleh para wanita. Untuk mendapatkan tampilan makeup yang sempurna, tidak harus dengan makeup yang bold. Kamu juga dapat mencoba merias wajah dengan tampilan yang sederhana namun terlihat memukau.

Berikut inspirasi makeup berbagai daerah dari para seleb yang telah dirangkum melalui Instagram.

Sophia Latjuba

Dilihat dari foto yang diunggah pada Instagram @sophia_latjuba88, aktris Sophia Latjuba memakai baju bodo khas Bugis. Dengan sentuhan blush on pink dan juga lipstick coklat keunguan yang menambah kesan stunning.

Mahalini Raharja

Cantiknya Mahalini ketika mengenakan baju khas perempuan Bali pada laman Instagramnya @mahaliniraharja. Kecantikan dan keanggunannya pun semakin bertambah, seperti seorang putri. Makeup yang dikenakan terlihat cantik dan natural dengan bulumata tipis dan juga lipstick nude.