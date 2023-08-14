Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Inspirasi Makeup agar Tampil Cantik untuk Acara HUT RI ala Sophia Latjuba hingga Ashanty

Firza Alifia , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |03:04 WIB
4 Inspirasi Makeup agar Tampil Cantik untuk Acara HUT RI ala Sophia Latjuba hingga Ashanty
Sophia Latjuba. (Foto: Instagram)
A
A
A

ACARA 17 Agustus memang identik dengan tampilan menggunakan pakaian dari berbagai daerah. Namun bukan hanya pakaian yang dapat menjadi inspirasi saat merayakan 17-an, melainkan makeup atau riasan wajah.

Makeup memang menjadi salah satu hal yang wajib dikenakan oleh para wanita. Untuk mendapatkan tampilan makeup yang sempurna, tidak harus dengan makeup yang bold. Kamu juga dapat mencoba merias wajah dengan tampilan yang sederhana namun terlihat memukau.

Berikut inspirasi makeup berbagai daerah dari para seleb yang telah dirangkum melalui Instagram.

Sophia Latjuba

Sophia Latjuba

Dilihat dari foto yang diunggah pada Instagram @sophia_latjuba88, aktris Sophia Latjuba memakai baju bodo khas Bugis. Dengan sentuhan blush on pink dan juga lipstick coklat keunguan yang menambah kesan stunning.

Mahalini Raharja

Mahalini raharja

Cantiknya Mahalini ketika mengenakan baju khas perempuan Bali pada laman Instagramnya @mahaliniraharja. Kecantikan dan keanggunannya pun semakin bertambah, seperti seorang putri. Makeup yang dikenakan terlihat cantik dan natural dengan bulumata tipis dan juga lipstick nude.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/612/2867042/sejak-kapan-ada-lomba-17-agustus-di-indonesia-ini-sejarah-dan-asal-usulnya-Q8eBi5cJu0.jpg
Sejak Kapan Ada Lomba 17 Agustus di Indonesia? Ini Sejarah dan Asal-usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2867086/potret-aisyah-rahmawati-si-pembawa-baki-yang-kini-sudah-jadi-tni-YgaBd0cxah.jpg
Potret Aisyah Rahmawati si Pembawa Baki yang Kini Sudah Jadi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/194/2866457/cerita-di-balik-pakaian-adat-yang-dikenakan-sandiaga-uno-dan-nur-asia-saat-hut-ri-83YMwwFhH4.jpg
Cerita di Balik Pakaian Adat yang Dikenakan Sandiaga Uno dan Nur Asia saat HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/298/2866451/masih-nuansa-hari-kemerdekaan-intip-resep-singkong-merah-putih-yang-enak-dan-kekinian-xxCyeDaHPj.jpg
Masih Nuansa Hari Kemerdekaan, Intip Resep Singkong Merah Putih yang Enak dan Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866422/hut-ri-anak-zaman-now-tak-boleh-lupakan-keberadaan-para-veteran-b8QpgEZdtW.jpeg
HUT RI, Anak Zaman Now Tak Boleh Lupakan Keberadaan Para Veteran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/612/2866396/viral-aksi-kucing-kucing-lucu-ikut-lomba-17-agustus-rpPScV411G.jpg
Viral Aksi Kucing-Kucing Lucu Ikut Lomba 17 Agustus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement