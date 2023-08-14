Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Standar Kecantikan Wanita Korea, Tubuh Langsing hingga Mata Besar

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:30 WIB
Standar Kecantikan Wanita Korea, Tubuh Langsing hingga Mata Besar
Standar Kecantikan Wanita Korea, (Foto: Allkpop)
A
A
A

STANDAR Kecantikan Wanita Korea, bisa Anda ketahui melalui artikel singkat berikut ini. Mengingat saat ini, segala hal yang berbau Korea, terutama soal kecantikan dan estetikanya semakin popular di kalangan masyarakat dunia.

Dikenal punya kultur sosial yang begitu mengedepankan visual dan estetika, Negeri Ginseng satu ini diketahui punya standar kecantikan yang ketat dan cukup berbeda jika dibandingkan dengan negara lain. Lantas, seperti apa standar kecantikan wanita Korea? Berikut ini Okezone rangkumkan beberapa diantaranya, dilansir dari berbagai sumber, Senin (14/8/2023).

1. Tubuh langsing: Wanita Korea diketahui memiliki tingkat obesitas paling rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini berkaitan dengan standar kecantikan kultur masyarakatnya, yang cenderung seolah mewajibkan para kaum Hawa untuk memiliki tubuh langsing, hingga membuat mereka berlomba-lomba untuk melakukan diet.

(Standar Kecantikan Wanita Korea, Foto: tvN) 

Tidak hanya sekadar langsing, para wanita di Korea Selatan dituntut untuk memiliki tubuh sempurna, dengan proporsi tubuh ramping berbentuk X ataupun S, kaki jenjang, dan bahu lurus.

2. Wajah kecil: Selain bentuk badan yang dituntut kurus dan semampai, bentuk wajah para wanita di Korea Selatan pun juga diwajibkan untuk memiliki bentuk tertentu. Inti kecantikan mereka ditandai dengan bentuk wajah yang tirus dan kecil, seperti bentuk huruf V.

(Standar Kecantikan Wanita Korea, Foto: Instagram @yoona_lim) 

Bahkan, bentuk hidung para kaum wanita di Korea yang dianggap cantik adalah hidung mancung, ramping, dan sedikit runcing menjadi salah satu standar kecantikan wanita di Korea Selatan. Perpaduan wajah kecil dengan hidung mancung dianggap sangat ideal di negara tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/611/2893651/giselle-aespa-ungkap-rahasia-kulit-sehat-ada-ritual-khusus-CDosnFJyGE.jpg
Giselle Aespa Ungkap Rahasia Kulit Sehat, Ada Ritual Khusus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/611/2867064/6-standar-kecantikan-wanita-arab-yang-bikin-mata-terpana-bkGUOCzA66.jpg
6 Standar Kecantikan Wanita Arab yang Bikin Mata Terpana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/611/2866726/standar-kecantikan-wanita-eropa-tulang-pipi-tinggi-hingga-rambut-lurus-EH92Vnf0MK.jpg
Standar Kecantikan Wanita Eropa, Tulang Pipi Tinggi hingga Rambut Lurus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/611/2865437/standar-kecantikan-wanita-di-berbagai-negara-kulit-putih-pucat-hingga-tato-di-dagu-VDbDJx6dC6.jpg
Standar Kecantikan Wanita di Berbagai Negara, Kulit Putih Pucat hingga Tato di Dagu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/194/3156733//dian_sastro-7F08_large.jpg
Cerita Dian Sastro Merasa Lebih Cantik dan Percaya Diri dengan Rambut Pendeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/611/3144611//artis_oplas-nyar_large.jpg
6 Wajah Artis Sebelum dan Sesudah Operasi Plastik, dari Nikita Mirzani hingga Ivan Gunawan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement