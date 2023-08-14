Standar Kecantikan Wanita Korea, Tubuh Langsing hingga Mata Besar

STANDAR Kecantikan Wanita Korea, bisa Anda ketahui melalui artikel singkat berikut ini. Mengingat saat ini, segala hal yang berbau Korea, terutama soal kecantikan dan estetikanya semakin popular di kalangan masyarakat dunia.

Dikenal punya kultur sosial yang begitu mengedepankan visual dan estetika, Negeri Ginseng satu ini diketahui punya standar kecantikan yang ketat dan cukup berbeda jika dibandingkan dengan negara lain. Lantas, seperti apa standar kecantikan wanita Korea? Berikut ini Okezone rangkumkan beberapa diantaranya, dilansir dari berbagai sumber, Senin (14/8/2023).

1. Tubuh langsing: Wanita Korea diketahui memiliki tingkat obesitas paling rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini berkaitan dengan standar kecantikan kultur masyarakatnya, yang cenderung seolah mewajibkan para kaum Hawa untuk memiliki tubuh langsing, hingga membuat mereka berlomba-lomba untuk melakukan diet.

Tidak hanya sekadar langsing, para wanita di Korea Selatan dituntut untuk memiliki tubuh sempurna, dengan proporsi tubuh ramping berbentuk X ataupun S, kaki jenjang, dan bahu lurus.

2. Wajah kecil: Selain bentuk badan yang dituntut kurus dan semampai, bentuk wajah para wanita di Korea Selatan pun juga diwajibkan untuk memiliki bentuk tertentu. Inti kecantikan mereka ditandai dengan bentuk wajah yang tirus dan kecil, seperti bentuk huruf V.

Bahkan, bentuk hidung para kaum wanita di Korea yang dianggap cantik adalah hidung mancung, ramping, dan sedikit runcing menjadi salah satu standar kecantikan wanita di Korea Selatan. Perpaduan wajah kecil dengan hidung mancung dianggap sangat ideal di negara tersebut.