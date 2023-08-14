Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

7 Standar Kecantikan Wanita Jepang, Ada Cocok Buat Calon Istri

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |10:53 WIB
7 Standar Kecantikan Wanita Jepang, Ada Cocok Buat Calon Istri
Standar Kecantikan Wanita Jepang (Foto: Yomorio)
A
A
A

ADA standar kecantikan wanita Jepang yang berbeda dengan negara lainnya. Adapun standar kecantikan ini bisa digunakan untuk bisa bekerja di dunia hiburan ataupun pekerjaan lainnya bahkan untuk menjadi calon istri.

Berikut standar kecantikan wanita Jepang dilansir Japan Guy:

1. Kulit Putih

Kulit Wanita Jepang

Warna kulit menjadi salah satu standar kecantikan wanita jepang. Memiliki kulit yang halus dan bersih dianggap sebagai standar kecantikan umum di Jepang. Semakin terang warna kulit semakin cantik.

2. Hidung Mancung

Memiliki hidung yang mancung membuat Anda terlihat unik serta eksotis. Hal ini dikarenakan masuknya budaya barat yang banyak memperkenalkan hidung mancung.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/10/611/2065094/10-rahasia-wanita-jepang-tetap-langsing-dan-awet-muda-wawxvfSUVk.jpg
10 Rahasia Wanita Jepang Tetap Langsing dan Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/02/481/1787186/unik-trik-menggunakan-handuk-ala-jepang-ini-bisa-turunkan-berat-badan-vlYXdNwNMf.jpg
Unik! Trik Menggunakan Handuk ala Jepang Ini Bisa Turunkan Berat Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/18/481/1594871/rahasia-tubuh-langsing-dari-wanita-jepang-jangan-lewatkan-sarapan-3E2TRkOFYS.jpg
Rahasia Tubuh Langsing dari Wanita Jepang, Jangan Lewatkan Sarapan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/12/27/481/1576833/6-rahasia-hidup-sehat-dan-bugar-ala-orang-jepang-Wrtl4z5dzP.jpg
6 Rahasia Hidup Sehat dan Bugar ala Orang Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/12/14/481/1566086/4-rahasia-tubuh-langsing-wanita-jepang-e1mpPRuyTN.jpg
4 Rahasia Tubuh Langsing Wanita Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/611/3086895//melaney_ricardo_dan_tyson-HSPD_large.jpg
Bukan Sinus, Melaney Ricardo Ingin Oplas Hidung demi Tampil Lebih Mancung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement