7 Standar Kecantikan Wanita Jepang, Ada Cocok Buat Calon Istri

ADA standar kecantikan wanita Jepang yang berbeda dengan negara lainnya. Adapun standar kecantikan ini bisa digunakan untuk bisa bekerja di dunia hiburan ataupun pekerjaan lainnya bahkan untuk menjadi calon istri.
Berikut standar kecantikan wanita Jepang dilansir Japan Guy:
1. Kulit Putih
Warna kulit menjadi salah satu standar kecantikan wanita jepang. Memiliki kulit yang halus dan bersih dianggap sebagai standar kecantikan umum di Jepang. Semakin terang warna kulit semakin cantik.
2. Hidung Mancung
Memiliki hidung yang mancung membuat Anda terlihat unik serta eksotis. Hal ini dikarenakan masuknya budaya barat yang banyak memperkenalkan hidung mancung.