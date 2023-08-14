Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Orangtua Wajib Tahu, Ini 5 Hal yang Harus Dilakukan Saat Anak Kejang

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |07:31 WIB
Orangtua Wajib Tahu, Ini 5 Hal yang Harus Dilakukan Saat Anak Kejang
Mengatasi anak kejang. (Foto: Parents)
A
A
A

SAAT anak demam dan kejang, biasanya orangtua panik dan bingung. Hal itu wajar sebab orangtua cemas saat anaknya kejang atau sakit, namun sebaiknya ini dikurangi ya.

Seperti diketahui, kejang sendiri merupakan gejala yang banyak dialami oleh anak berusia 6 hingga 3 tahun. Hal itu terjadi karena kenaikan suhu tubuh secara drastis. Selain itu juga terjadi karena respons dari otak anak terhadap demam, dan biasanya terjadi di hari pertama demam.

 anak kejang

Dokter sekaligus TikTokers, dr Farhan Zubaedi menjelaskan, banyak orangtua yang panik melihat anaknya kejang. Untuk itu, dia memberikan beberapa langkah yang harus dilakukan ketika anak kejang. Berikut ulasannya.

 BACA JUGA:

1. Tetap tenang dan jangan panik

Hal pertama yang harus dilakukan orang tua ketika anak kejang adalah jangan panik. Hal itu perlu agar bisa membantu anaknya yang lagi kejang.

2. Miringkan ke samping

Orang tua juga harus langsung memiringkan anaknya saat kejang. Memiringkan kepala saat anak mengalami kejang demam bertujuan untuk meminimalisir anak tersedak ludah atau muntahnya sendiri 

"Miringkan ke samping dan pastikan area di sekitarnya aman dan terhindar dari benda tajam yang dapat melukai. Jangan coba ditahan badannya biar nggak kejang. jadi biarkan saja (anak kejang)," tambahnya.

 BACA JUGA:

3. Jangan taruh benda apapun di mulut anak

Orang tua zaman dahulu menangani anak yang kejang dengan menaruh benda seperti sendok ke mulut. Hal itu dilakukan agar lidah tidak tergigit. Padahal cara itu salah.

Dokter Farhan mengatakan lebih baik tidak menaruh benda apapun ke dalam mulut anak. "Justru menaruh sesuatu ke mulut anak itu bisa buat anaknya tersedak. Atau malah merusak gigi dan mulut. Jadi dibiarin aja nggak usah dikasih apapun ke dalam mulutnya," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/481/3157582//batuk-EDB8_large.jpg
7 Penyebab Batuk Anak Tidak Sembuh-Sembuh, Cek Dinding dan Ventilasi Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/612/3141388//kejang-8EZi_large.jpg
Jangan Panik Moms, Lakukan Ini saat Anak Kejang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement