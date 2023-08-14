Orangtua Wajib Tahu, Ini 5 Hal yang Harus Dilakukan Saat Anak Kejang

SAAT anak demam dan kejang, biasanya orangtua panik dan bingung. Hal itu wajar sebab orangtua cemas saat anaknya kejang atau sakit, namun sebaiknya ini dikurangi ya.

Seperti diketahui, kejang sendiri merupakan gejala yang banyak dialami oleh anak berusia 6 hingga 3 tahun. Hal itu terjadi karena kenaikan suhu tubuh secara drastis. Selain itu juga terjadi karena respons dari otak anak terhadap demam, dan biasanya terjadi di hari pertama demam.

Dokter sekaligus TikTokers, dr Farhan Zubaedi menjelaskan, banyak orangtua yang panik melihat anaknya kejang. Untuk itu, dia memberikan beberapa langkah yang harus dilakukan ketika anak kejang. Berikut ulasannya.

1. Tetap tenang dan jangan panik

Hal pertama yang harus dilakukan orang tua ketika anak kejang adalah jangan panik. Hal itu perlu agar bisa membantu anaknya yang lagi kejang.

2. Miringkan ke samping

Orang tua juga harus langsung memiringkan anaknya saat kejang. Memiringkan kepala saat anak mengalami kejang demam bertujuan untuk meminimalisir anak tersedak ludah atau muntahnya sendiri

"Miringkan ke samping dan pastikan area di sekitarnya aman dan terhindar dari benda tajam yang dapat melukai. Jangan coba ditahan badannya biar nggak kejang. jadi biarkan saja (anak kejang)," tambahnya.

3. Jangan taruh benda apapun di mulut anak

Orang tua zaman dahulu menangani anak yang kejang dengan menaruh benda seperti sendok ke mulut. Hal itu dilakukan agar lidah tidak tergigit. Padahal cara itu salah.

Dokter Farhan mengatakan lebih baik tidak menaruh benda apapun ke dalam mulut anak. "Justru menaruh sesuatu ke mulut anak itu bisa buat anaknya tersedak. Atau malah merusak gigi dan mulut. Jadi dibiarin aja nggak usah dikasih apapun ke dalam mulutnya," tuturnya.