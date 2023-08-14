Diet Turunkan Berat Badan, Ini 5 Keju yang Aman Kamu Konsumsi

SAAT berjuang diet menurunkan berat badan, kita harus memilih-milih makanan. Nah, sebenarnya kamu masih bisa makan keju, meski sedang diet.

Namun di satu sisi keju adalah salah satu jenis makanan yang mengandung kalori tinggi. Biasanya dalam satu lembar keju mengandung 113 kalori, sehingga jadi salah satu makanan yang cukup dihindari atau dibatasi bagi orang yang tengah menjalani program diet.

Namun tak perlu khawatir, ada loh beberapa jenis keju sehat rendah kalori yang bisa jadi alternatif pilihan mengonsumsi keju. Mewarta Healthline, berikut lima jenis keju sehat rendah kalori, cocok dikonsumsi yang sedang diet.

1. Mozzarella: Keju putih lembut dengan kadar air tinggi, keju yang berasal dari Italia dan biasanya terbuat dari kerbau Italia atau susu sapi ini lebih rendah kandungan sodium dan kalorinya daripada kebanyakan keju lainnya. Per 28 gram mozzarella penuh lemak mengandung 85 kalori dna lemak 6 gram.

2. Blue cheese: Keju satu ini terbuat dari susu sapi, kambing, atau domba yang telah diawetkan dengan kultur dari jamur Penicillium. Cetakan yang digunakan untuk membuat keju biru memberikan bau yang khas dan rasa yang tajam. Blue cheese disebut bergizi dan merupakan sumber kalsium yang baik.

3. Feta : Keju putih lembut asin yang berasal dari Yunani, umumnya terbuat dari susu domba atau kambing. Susu domba memberi feta rasa yang tajam, sedangkan feta kambing lebih lembut. Keju feta dikemas dalam air garam untuk menjaga kesegarannya, sehingga feta bisa tinggi sodium. Namun, biasanya lebih rendah kalori daripada kebanyakan keju lainnya. Keju feta juga mengandung asam linoleat terkonjugasi (CLA), yang dikaitkan dengan banyak manfaat, termasuk pengurangan lemak tubuh dan peningkatan komposisi tubuh.