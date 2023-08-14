Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Seram, Mikroplastik Ditemukan di Jantung Manusia

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |23:42 WIB
Seram, Mikroplastik Ditemukan di Jantung Manusia
Bahaya mikroplastik. (Foto: Freepik)
KABAR mengejutkan datang dari dunia kesehatan lantaran baru saja diketahui adanya sebuah mikroplastik yang terdapat pada jantung manusia.

Mikroplastik yang biasa ditemukan dalam kemasan makanan dan cat tersebut ditemukan dengan panjang kurang dari lima milimeter. Sebuah tim dari Rumah Sakit Beijing Anzhen di China pun akhirnya mengumpulkan sample tersebut dengan 15 pasien yang menjalani operasi jantung.

 mikroplastik

Sampel tersebut diambil dari jaringan jantung dan sampel darah saat sebelum dan sesudah tindakan operasi.

Hasilnya didapatkan bahwa mikroplastik tersebut ditemukan pada semua sample darah dan jaringan jantung, hal tersebut diduga lantaran mikroplastik yang terhirup lewat udara atau tercerna lewat makanan.

 BACA JUGA:

Dalam darah, plastik yang menempel pada membran luar sel darah merah dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk dapat mengangkut oksigen. Sehingga mereka mengkaitkan masalah tersebut dengan perkembangan penyakit kanker, penyakit jantung, demensia, serta masalah kesuburan.

Selain itu, mikroplastik yang telah menempel tidak dapat dipecah oleh sel dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan peradangan yang signifikan, hal itu diketahui dari beberapa penelitian yang ada baru-baru ini.

Menurutnya, setelah pasca operasi sampel darah seorang penderita mengandung varietas plastik yang lebih kecil, namun dapat meluas. Hal ini menunjukkan beberapa mikroplastik yang

