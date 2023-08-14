Polusi Udara, Ini 8 Makanan untuk Menjaga Kesehatan Paru-Paru

KINI penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjadi sorotan. Hal ini mengingat polusi udara di Jakarta dan sekitarnya yang semakin memburuk. Bahkan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta sendiri baru-baru ini menyebut dari Januari-Mei setiap bulannya ada sekitar 100.000 warga Jakarta terjangkit ISPA.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir penyakit ISPA akibat polusi udara, Anda perlu melakukan pencegahan. Salah satunya dengan mengonsumsi makanan yang memiliki khasiat untuk melindungi kesehatan organ pernapasan, salah satunya paru-paru.

Mengingat, ISPA merupakan penyakit yang kerap menyerang fungsi organ pernapasan. Lantas, makanan apa saja itu? Berikut diantaranya,