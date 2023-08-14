Semakin Dini Kanker Diobati, Dokter: Harapan Hidupnya Makin Besar

PENYAKIT kanker hingga kini masih menjadi momok yang menakutkan bagi banyak orang. Salah satunya kanker payudara yang dianggap jadi momok para wanita. Meski demikian, penyakit tersebut sebenarnya dapat diatasi secara optimal. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit pasien berhasil melewati tahap keterpurukan mental akibat mengidap penyakit ini.

Para wanita, harus lebih peduli dengan kesehatannya. Selain itu disarankan untuk memeriksa sendiri apakah Anda memiliki benjolan di payudara.

Nah, jika Anda merasa ada benjolan di payudara, jangan dianggap sepele dan akan kempes dengan berjalannya waktu. Sebab, benjolan di payudara bisa saja tumor yang dapat bertumbuh menjadi kanker. Oleh karena itu, disarankan segera periksa ke dokter bisa saat meraba payudara sendiri ditemukan adanya benjolan.

"Kanker itu punya sifat bertumbuh dengan cepat sekali. Kami sebutnya 'doubling time' yang sangat cepat," papar Dokter Adityawati G. M.Biomed saat ditemui di MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta Selatan.

Dokter Dita, nama sapaannya, melanjutkan, karena sifat sel kanker itu bertumbuh dengan sangat cepat, maka pasien kanker bertaruh dengan detik. Karena itu, jika ditemukan benjolan di payudara, segera periksa.

"Bukan hal yang tidak mungkin perempuan yang menemukan ada benjolan di payudara, 2 sampai 3 bulan berikutnya sudah stadium 3 bahkan 4. Segitu cepatnya kanker tumbuh di tubuh," tambahnya.

Menurut Dokter Dita, penting bagi setiap wanita agar mau skrining kanker payudara. Jika sel kanker ditemukan lebih awal, itu akan lebih baik dan memengaruhi kesembuhan penyakit. "Kalau sel kanker ditemukan pada stadium awal, prognosisnya bisa sangat tinggi yaitu 90-95%. Semakin dini ditemukan, semakin besar angka harapan hidupnya," ujarnya.