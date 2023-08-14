Mengenal Penyakit Menoragia, Menstruasi Berat yang Kerap Dialami Wanita

MENGENAL penyakit menoragia yang kerap dialami para wanita. Menoragia adalah menstruasi berat atau menoragia, haid yang tidak wajar pada wanita.

Kondisi ini kerap dialami para wanita yang membuat aktivitas harian mereka menjadi terganggu. Dikutip dari Buku Panduan Kesehatan Keluarga, dr. Mariam Stoppard pada Selasa, (15/8/ 2023), yuk kenali menoragia, beserta gejala dan cara mengatasinya.

Menstruasi berat atau menoragia merupakan haid yang berlangsung lebih lama (lebih dari tujuh hari). Masalah utama dalam diagnosis menoragia adalah membedakan antara perdarahan yang lebih banyak dari biasanya, dan perdarahan yang sifatnya abnormal.

Dalam haid yang normal, wanita akan kehilangan darah sebanyak 30-50ml. Sedangkan, dalam perdarahan yang abnormal wanita akan kehilangan darah sebanyak 80ml bahkan lebih.

Wanita yang beresiko terkena menoragia:

Wanita yang akan monopause, lapisan rahim akan menjadi sangat tebal dan kehilangan lebih banyak darah.

Wanita pengguna IUD, ini akan meningkatkan kehilangan darah.

Wanita dengan mioma, karena mioma memperlebar permukaan dan lapisan rahim.

Penyebab menoragia

Haid yang timbul karena atau akibat tidak adanya profesteron, akan membuat hormon yang berperan mengendalikan kehilangan darah haid. Ini biasanya menandakan tidak adanya ovulasi.

Penanganan menstruasi berat (menoragia)

Dokter bisanya akan mencoba memastikan tidak terjadi gangguan rahim dan memeriksa pembekuan darah normal. Berikut pemeriksaan yang akan dilakukan: