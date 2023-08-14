Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Penyakit Dismenorea, Rasa Nyeri saat Haid yang Menyerang Wanita

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |08:00 WIB
Mengenal Penyakit Dismenorea, Rasa Nyeri saat Haid yang Menyerang Wanita
Mengenal penyakit dismenorea yang sebabkan rasa nyeri saat haid. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGENAL penyakit dismenorea yang kerap dialami para wanita. Dismenorea adalah istillah medis untuk haid yang terasa nyeri. Sekira 75 persen wanita di dunia diketahui mengalami dismenorea sepanjang usia reproduksinya.

Dilansir dari Buku Panduan Kesehatan Keluarga, Dr. Mariam Stoppard. Pada Selasa, (15/8/2023). Inilah jenis dismenorea, gejala, penyebab serta cara penanganannya.

Jenis-jenis Dismenorea

1. Dismenorea primer cenderung terjadi saat dua atau tiga tahun setelah menstruasi dimulai, dan setelah ovulasi berlangsung. Penyebab kelainan ini biasanya jarang ditemukan dan seringkali hilang pada usia 25 tahun. Selain itu dismenoria juga jarang dijumpai setelah melahirkan.

2. Dismenorea sekunder lebih sering terjadi pada usia dewasa. Kondisi ini menimbulkan kram perut satu atau dua minggu sebelum mulai haid. Biasanya merupakan kelainan dari gejala endometriosis atau perlekatan.

Menstruasi

Gejala Dismenorea

  • Kram perut berat pada awasl menstruasi dan berlangsung hingga tiga hari
  • Diare
  • Sering buang air kecil
  • BerkeringaRasa nyeri panggul yang menjalar ke bagian atas paha dan punggung
  • Perut kembung
  • Nyeri punggung
  • Mual dan muntah

Penyebab Dismenorea

Menurut penelitian, wanita yang menderita dismenorea primer menghasilkan hormon prostaglandin dalam jumlah berlebihan. Prostaglandin adalah salah satu hormon yang terlepas selama melahirkan dan sebagian berperan dalam kontraksi rahim.

Nyeri ini timbul akibat sejumlah kecil darah haid yang mengalir kembali ke tuba fallopi, yang menimbulkan iritasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/481/3008440/wanita-ini-kehilangan-kedua-kakinya-gegara-gunakan-tampon-kok-bisa-x9NrxkZrs8.jpg
Wanita Ini Kehilangan Kedua Kakinya Gegara Gunakan Tampon, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/483/2964255/sakit-perut-saat-menstruasi-ini-cara-ampuh-menghilangkannya-rtsD16hphe.jpg
Sakit Perut saat Menstruasi? Ini Cara Ampuh Menghilangkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/483/2941810/mengenal-premenstrual-syndrome-lengkap-dengan-gejala-dan-penyebabnya-ilZvwDfFVm.jpg
Mengenal Premenstrual Syndrome, Lengkap dengan Gejala dan Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/487/2928656/apakah-darah-menstruasi-merupakan-darah-kotor-begini-penjelasan-dokter-cK1hYUNhHm.jpg
Apakah Darah Menstruasi Merupakan Darah kotor? Begini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/483/2918766/amankah-gunakan-obat-pereda-nyeri-saat-menstruasi-ini-jawaban-psikolog-Ih7sEd5m2O.jpg
Amankah Gunakan Obat Pereda Nyeri saat Menstruasi? Ini Jawaban Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/483/2918776/tips-tingkatkan-kenyamanan-tidur-saat-menstruasi-begini-penjelasan-psikolog-rDMouHAdA5.jpg
Tips Tingkatkan Kenyamanan Tidur saat Menstruasi, Begini Penjelasan Psikolog
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement