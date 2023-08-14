Mengenal Penyakit Dismenorea, Rasa Nyeri saat Haid yang Menyerang Wanita

MENGENAL penyakit dismenorea yang kerap dialami para wanita. Dismenorea adalah istillah medis untuk haid yang terasa nyeri. Sekira 75 persen wanita di dunia diketahui mengalami dismenorea sepanjang usia reproduksinya.

Dilansir dari Buku Panduan Kesehatan Keluarga, Dr. Mariam Stoppard. Pada Selasa, (15/8/2023). Inilah jenis dismenorea, gejala, penyebab serta cara penanganannya.

Jenis-jenis Dismenorea

1. Dismenorea primer cenderung terjadi saat dua atau tiga tahun setelah menstruasi dimulai, dan setelah ovulasi berlangsung. Penyebab kelainan ini biasanya jarang ditemukan dan seringkali hilang pada usia 25 tahun. Selain itu dismenoria juga jarang dijumpai setelah melahirkan.

2. Dismenorea sekunder lebih sering terjadi pada usia dewasa. Kondisi ini menimbulkan kram perut satu atau dua minggu sebelum mulai haid. Biasanya merupakan kelainan dari gejala endometriosis atau perlekatan.

Gejala Dismenorea

Kram perut berat pada awasl menstruasi dan berlangsung hingga tiga hari

Diare

Sering buang air kecil

BerkeringaRasa nyeri panggul yang menjalar ke bagian atas paha dan punggung

Perut kembung

Nyeri punggung

Mual dan muntah

Penyebab Dismenorea

Menurut penelitian, wanita yang menderita dismenorea primer menghasilkan hormon prostaglandin dalam jumlah berlebihan. Prostaglandin adalah salah satu hormon yang terlepas selama melahirkan dan sebagian berperan dalam kontraksi rahim.

Nyeri ini timbul akibat sejumlah kecil darah haid yang mengalir kembali ke tuba fallopi, yang menimbulkan iritasi.