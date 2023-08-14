Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Olahraga yang Bagus bagi Penderita Jantung, Jangan Lupa Jalan dan Bersepeda

Nadia Putri Fauziah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |02:00 WIB
6 Olahraga yang Bagus bagi Penderita Jantung, Jangan Lupa Jalan dan Bersepeda
Olahraga yang bagus bagi penderita jantung. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENJAGA kesehatan jantung adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Salah satu cara menjaga kesehatan jantung adalah dengan berolahraga.

Namun olahraga yang dilakukan tidaklah sembarangan. Sebab orang dengan masalah jantung tidak boleh terlalu berat dan berlebihan.

Lantas olahraga apa yang cocok bagi pasien penderita penyakit jantung?

Dilansir dari halaman IntermountainHealth, Selasa (15/8/2023) berikut enam olahraga yang bagus bagi penderita jantung:

1. Berjalan

Jenis olahraga yang paling mudah dilakukan adalah berjalan kaki atau melalukan jalan cepat. Olahraga ini membantu tubuh untuk meningkatkan detak jantung dan membantu presendian agar tidak kaku.

Bagi Anda penderita jantung, cobalah melakukan olahraga ringan yang satu ini. Anda dapat melakukannya sambil mendengarkan lagu.

Olahraga

2. Latihan Beban

Membangun otot lain pada tubuh akan membantu dalam memperkuat kesehatan jantung. Dengan latihan beban Anda sudah bisa membangun massa otot dan membakar lemak.

Untuk latihan beban ini tidak hanya dapat dilakukan di pusat kebugaran. Namun Anda bisa berlatih dengan cara push-up, squat, atau bahkan pull-up.

3. Berenang

Olahraga berenang tidak hanya melatih seluruh tubuh tetapi juga baik untuk kesehatan jantung. Berenang memungkinkan untuk badanmu tidak merasakan sakit persendian seperti olahraga lainnya.

4. Yoga

Yoga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Melakukan yoga akan membantu seseorang memperkuat dan mengencangkan otot. Jenis yoga tertentu benar-benar dapat meningkatkan detak jantung.

Namun ingat, hal ini harus dilakukan sambil tetap memberikan ketenangan yang akan menurunkan tekanan darah.

Halaman:
1 2
      
