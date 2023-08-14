Deretan Buah dengan Kadar Gula Rendah, Cocok untuk Penderita Diabetes

Alpukat menjadi salah satu buah dengan kadar gula rendah. (Foto: Freepik.com)

BUAH dengan kadar gula yang rendah menjadi pilihan yang tepat untuk penderita diabetes. Buah-buahan ini akan memberikan rasa manis alami yang aman dan menyehatkan bagi pengidap diabetes.

Lantas buah apa saja yang memiliki kadar gula rendah yang aman dikonsumsi bagi penderita diabetes?

Dilansir dari halaman Healthline pada Selasa (15/8/2023) berikut ini buah dengan kadar gula rendah, cocok untuk penderita diabetes:

1. Lemon dan Limau

Kedua buah ini memiliki kandungan vitamin C yang tinggi dan terkenal dengan buah yang cukup asam. Di dalam jeruk nipis hanya terdapat 1,13 gram gula dan pada lemon hanya mengandung 2,1 gram gula.

2. Raspberry

Buah yang satu ini dapat Anda masukan ke daftar buah rendah gula. Sebab dalam raspberry hanya terdapat lima gram gula saja. Selain itu buah ini juga memiliki banyak serat yang dapat membantumu untuk kenyang.

3. Stroberi

Sekira 100 gram stroberi mentah mengandung sekitar tujuh gram gula dan lebih dari 100 persen asupan vitamin C harian yang direkomendasikan. Tak heran jika buah ini cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes.

4. Blackberry

Blackberry juga hanya memiliki tujuh gram gula per 100 gramnya. Sebagai bonus, berry berwarna gelap ini juga mengandung antioksidan dan serat yang tinggi.

5. Kiwi

Kiwi juga ternyata termasuk dalam jenis berry. Buah ini kaya akan vitamin C dan rendah gula, hanya mengandung 6,7 gram gula per buah.