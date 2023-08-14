5 Pola Makan Sehat untuk Memperoleh Tubuh Bugar, Batasi Gula hingga Rajin Konsumsi Ikan

POLA makan sehat diperlukan untuk mendapatkan tubuh bugar. Meski demikian masih banyak masyarakat yang bingung untuk mewujudkan prinsip hidup sehat dan bernutrisi.

Lantas bagaimanakah pola makan sehat yang baik dan benar? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (15/8/2023), berikut penjelasannya.

1. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak

Setiap masyarakat ada baiknya dapat memperhatikan jumlah kandungan gula, garam, dan lemak yang dikonsumsi per harinya. Gula tidak lebih dari 50 gram (empat sendok makan), garam tidak melebihi 2.000 mg natrium/sodium atau lima gram (satu sendok teh), dan lemak hanya 67 gram (lima sendok makan minyak).

Hal itu dikarenakan apabila seseorang mengkonsumsi lebih dari batas yang dianjurkan, maka akan berdampak kepada kesehatan tubuh seperti diabetes, stroke, bahkan jantung hingga kanker.

2. Jadikan ikan sebagai sumber protein utama

Mantan Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moelek menjelaskan bahwa menanamkan mindset masyarakat untuk menggunakan ikan sebagai protein adalah cara yang baik. Sebab, selain Indonesia kaya akan beragam jenis ikan, secara umum protein hewani pada ikan juga tidak jauh berbeda dengan protein hewani lainnya.

Justru ikan dapat dikatakan lebih menyehatkan karena lemak yang terkandung dalam ikan juga bukan merupakan lemak jenuh. Selain itu, ikan juga mengandung omega 3 yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan protein hewani lainnya seperti daging sapi, dan ayam.

3. Budayakan minum air putih

Air putih dikenal sangat bagus untuk kesehatan, karena air putih dapat mencegah tubuh dari dehidrasi, menjaga kesehatan sendi dan otot, memelihara kesehatan kulit, menjaga kesehatan pencernaan, dan dapat juga mencegah batu ginjal.

Idealnya mengkonsumsi air putih yaitu sedikitnya delapan gelas per hari atau kurang lebih setara dengan dua liter per hari.