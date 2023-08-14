Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengapa Wanita Bisa Alami Keputihan? Begini Cara Mengatasinya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |20:10 WIB
Penyebab utama keputihan dan cara mengatasinya. (Foto: Freepik.com)
SEBAGIAN besar wanita pasti pernah mengalami keputihan. Penyakit ini muncul akibat seseorang tidak menjaga kebersihan daerah kewanitaannya dengan baik.

Keputihan sendiri dibagi atas dua macam yakni keputihan normal dan keputihan abnornal. Keputihan normal biasanya dapat membantu menjaga kesehatan dinding vagina, serta mencegah vagina dari infeksi dan iritasi.

Sedangkan keputihan abnormal yaitu keputihan dengan tanda gejala yang tidak seperti biasanya atau disebut juga dengan keputihan patologis. Kondisi ini terjadi karena adanya infeksi bakteri, virus, jamur atau parasit.

Keputihan terjadi ketika cairan atau lendir keluar dari vagina dan leher rahim. Lantas apa penyebab utama keputihan?

Keputihan

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (14/8/2023). Jawabannya adalah dikarenakan kurangnya menjaga kebersihan daerah vagina, memakai pakaian dalam yang terlalu ketat, terlalu sering menggunakan sabun atau lotion yang memiliki aroma, atau bahkan memiliki penyakit tertentu seperti infeksi jamur, vaginitis, infeksi menular seksual (IMS), atau kanker serviks.

Selain itu cara mengatasi keputihan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan:

  • Membersihkan area kewanitaan dengan air hangat dan sabun yang berbahan lembut, lalu keringkan dari arah vagina ke arah anus.
  • Hindari penggunaan celana dalam yang terlalu ketat.
  • Hindari penggunaan produk pembersih vagina yang mengandung pewangi.
  • Segera ganti pakaian dalam ketika basah, jangan menggunakan dalam keadaan lembab.
  • Menunda melakukan hubungan seksual hingga keputihan hilang.

Telusuri berita women lainnya
