HOME WOMEN HEALTH

Sering Menahan Perut agar Terlihat Kurus? Waspada 3 Masalah Kesehatan Ini

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |13:38 WIB
Sering Menahan Perut agar Terlihat Kurus? Waspada 3 Masalah Kesehatan Ini
Kebiasaan menahan perut sebabkan masalah kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PERNAKAH Anda menahan otot perut agar terlihat lebih ramping? Jika ya, maka cobalah untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut mulai saat ini.

Seperti diketahui, kebiasaan menahan perut ini kerap disebut sebagai hourglass sindrom. Ternyata kebiasaan ini bisa menyebabkan kerusakan parah bagi organ tubuh.

Ahli medis terlatih untuk mengobati gangguan pada tulang, saraf, otot, dan ligamen (Chiropractor), dr. Adam Browning, DC mengatakan hourglass sindrom adalah hasil dari sering mencengkeram perut atau untuk waktu yang lama.

“Otot perut bagian atas menjadi hipertonik, atau kencang, dan otot perut bagian bawah menjadi lemah dan kurang dimanfaatkan," tutur dr. Adam, merangkum dari Cleveland Clinic, Senin (14/8/2023).

Perut buncit

“Dalam setiap kasus, otot yang kontraksi meningkatkan tekanan intraabdominal dan mendorong paru-paru dan isi perut lebih tinggi ke tulang rusuk,” tutur dr. Browning.

Tentunya ada bahaya kesehatan yang mengintai akibat sering menahan perut. Salah satunya adalah ketidakseimbangan otot yang efeknya bisa sangat luas. Selain itu ada beberapa bahaya lainnya, diantaranya:

1. Masalah Pernapasan

“Dengan mencengkram perut, diafragma belajar berkontraksi ke arah yang berlawanan, yang dapat menarik tulang rusuk bagian bawah ke atas dan ke dalam. Alih-alih menarik ke bawah dan menciptakan ruang negatif bagi paru-paru untuk mengembang saat menghirup,” tutur dr. Browning.

Saat seseorang mencengkram perut, ada sedikit ruang yang tersedia untuk tulang rusuk dan paru-paru untuk mengembang. Dan ketika paru-paru Anda tidak memiliki ruang yang mereka butuhkan, area permukaan untuk transportasi oksigen terbatas dan seseorang tidak dapat bernapas dengan baik.

Pada akhirnya, kebiasaan menahan perut dapat mengurangi asupan oksigen sebanyak 30 persen.

Telusuri berita women lainnya
