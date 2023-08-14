Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Sehat saat Hadapi Polusi Udara, Pakai Masker dan Wajib Gunakan Sunscreen

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |21:15 WIB
Tips Sehat saat Hadapi Polusi Udara, Pakai Masker dan Wajib Gunakan Sunscreen
Tips sehat saat hadapi polusi udara. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

POLUSI udara yang semakin memburuk di Indonesia kian mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat.

Polusi ini semakin memburuk disebabkan karena beberapa faktor seperti asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan, dan asap pembakaran sampah. Dengan adanya polusi udara tentu banyak sekali efek buruk yang ditimbulkan. Misalnya gangguan pernapasan, gangguan jantung, masalah kulit dan yang paling parahnya dpat menyebabkan kanker.

Untuk itu, melakukan penangan ditengah kondisi polusi udara yang buruk tersebut tentu sangat diperlukan. Dokter Aesthetic, dr. Anita Ang, AAAM menjelaskan dirinya memberikan beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menangani masalah tersebut.

Polusi udara

“Nah aku mau ngasih tau tips nih buat kalian yang tinggal di kota yang polusinya lagi parah-parahnya yang pertama kalau gak penting-penting banget keluar rumah ya tetap di rumah aja. Yang kedua kalau kalian harus banget keluar rumah tetap pakai masker minimal KN95,” kata dr. Anita Ang, AAAM, dikutip dalam akun TikToknya @dr.anitaang, Senin (14/8/2023).

Selain itu, menurut dr. Anita penggunaan air purifier, re apply sunscreen, dan penggunaan skincare juga sangat diperlukan dalam kondisi seperti ini, karena untuk mencegah radikal bebas yang ada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/481/3142999/polusi_udara-lbp4_large.jpg
Polusi Udara Memburuk, Waspadai 4 Penyakit Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/482/3075209/polusi_udara-mvgM_large.jpg
Tips Cerdas Menangkal Polusi Udara agar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/482/3074196/jaga_kesehatan_dari_polusi_udara-uL0n_large.jpg
Tips Menjaga Kesehatan dari Polusi Udara di Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/481/3047365/subsidi-kesehatan-akibat-polusi-udara-diperkirakan-tembus-rp38-triliun-begini-respon-pemerintah-BllVuj6ko6.jpg
Subsidi Kesehatan Akibat Polusi Udara Diperkirakan Tembus Rp38 Triliun, Begini Respon Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029387/polusi-udara-di-dalam-ruangan-jadi-penyebab-masalah-kesehatan-5vNUm7M1bV.jpg
Polusi Udara di dalam Ruangan Jadi Penyebab Masalah Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/481/3027897/kualitas-udara-buruk-bikin-masyarakat-rentan-terkena-ispa-ini-saran-dokter-oNcRuBMruy.jpg
Kualitas Udara Buruk Bikin Masyarakat Rentan Terkena ISPA, Ini Saran Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement