Tips Sehat saat Hadapi Polusi Udara, Pakai Masker dan Wajib Gunakan Sunscreen

POLUSI udara yang semakin memburuk di Indonesia kian mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat.

Polusi ini semakin memburuk disebabkan karena beberapa faktor seperti asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan, dan asap pembakaran sampah. Dengan adanya polusi udara tentu banyak sekali efek buruk yang ditimbulkan. Misalnya gangguan pernapasan, gangguan jantung, masalah kulit dan yang paling parahnya dpat menyebabkan kanker.

Untuk itu, melakukan penangan ditengah kondisi polusi udara yang buruk tersebut tentu sangat diperlukan. Dokter Aesthetic, dr. Anita Ang, AAAM menjelaskan dirinya memberikan beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menangani masalah tersebut.

“Nah aku mau ngasih tau tips nih buat kalian yang tinggal di kota yang polusinya lagi parah-parahnya yang pertama kalau gak penting-penting banget keluar rumah ya tetap di rumah aja. Yang kedua kalau kalian harus banget keluar rumah tetap pakai masker minimal KN95,” kata dr. Anita Ang, AAAM, dikutip dalam akun TikToknya @dr.anitaang, Senin (14/8/2023).

Selain itu, menurut dr. Anita penggunaan air purifier, re apply sunscreen, dan penggunaan skincare juga sangat diperlukan dalam kondisi seperti ini, karena untuk mencegah radikal bebas yang ada.