Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Polusi Udara Dikaitkan dengan Kanker dan Resistensi Antibiotik, Begini Penjelasan Ahli

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |22:13 WIB
Polusi Udara Dikaitkan dengan Kanker dan Resistensi Antibiotik, Begini Penjelasan Ahli
Polusi udara bisa sebabkan kanker dan resistensi antibiotik. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KUALITAS udara di kota Jakarta kini tengah menjadi sorotan masyarakat. Sebab udara tersebut masuk dalam kategori yang tidak sehat.

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada 14 Agustus 2023, hari ini Jakarta menduduki posisi keempat pada daftar ranking kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, dengan polusi udara PM2.5. Angka tersebut menunjukkan kualitas udara berada di tingkat tidak sehat.

Kondisi ini akan memicu berbagai masalah kesehatan bagi orang yang terpapar udara dengan kandungan gas beracun ini secara terus-menerus. Menurut Peneliti dan Konsultan Hematologi - Onkologi Prof Dr dr Zubairi Djoerban, SpPD, KHOM bahaya akibat polusi udara tak main-main, mulai dari kanker hingga resistensi antibiotik.

Dimana dampak dari polusi udara mula-mula akan menyerang orang yang telah memiliki penyakit asma, paru menahun, stroke, dan jantung.

Polusi udara

“Akibatnya penyembuhan mereka dengan kondisi tersebut menjadi terganggu dan membuat risiko meninggal lebih tinggi. Namun ketika polusi udara makin berat, maka dampaknya bukan kepada mereka saja. Ini bisa berdampak kepada seluruh masyarakat,” tulis Prof Beri, dikutip dari utasnya, Senin (14/8/2023).

Menurut Prof Beri, Kualitas udara yang buruk telah terbukti memicu timbulnya berbagai macam kanker. Seperti kanker laring, bronkus, paru, infeksi saluran napas bawah, dan lebih mudah menimbulkan stroke.

World Bank mengatakan bahwa kematian akibat pengaruh buruk dari polusi udara jauh melebihi kematian berbagai jenis penyakit yang digabung. Selain menyebabkan kematian, polusi udara juga memengaruhi kelahiran atau birth outcome.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/481/3142999/polusi_udara-lbp4_large.jpg
Polusi Udara Memburuk, Waspadai 4 Penyakit Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/482/3075209/polusi_udara-mvgM_large.jpg
Tips Cerdas Menangkal Polusi Udara agar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/482/3074196/jaga_kesehatan_dari_polusi_udara-uL0n_large.jpg
Tips Menjaga Kesehatan dari Polusi Udara di Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/481/3047365/subsidi-kesehatan-akibat-polusi-udara-diperkirakan-tembus-rp38-triliun-begini-respon-pemerintah-BllVuj6ko6.jpg
Subsidi Kesehatan Akibat Polusi Udara Diperkirakan Tembus Rp38 Triliun, Begini Respon Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029387/polusi-udara-di-dalam-ruangan-jadi-penyebab-masalah-kesehatan-5vNUm7M1bV.jpg
Polusi Udara di dalam Ruangan Jadi Penyebab Masalah Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/481/3027897/kualitas-udara-buruk-bikin-masyarakat-rentan-terkena-ispa-ini-saran-dokter-oNcRuBMruy.jpg
Kualitas Udara Buruk Bikin Masyarakat Rentan Terkena ISPA, Ini Saran Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement