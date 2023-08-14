Waspada Kebiasaan Menunda Makan Bisa Sebabkan Penyakit Kronis, Begini Penjelasannya

PEKERJAAN dan aktivitas yang padat membuat sebagian orang menunda untuk makan. Meski demikian, tahukah Anda bahwa kebiasaan ini akan memberikan dampak berbahaya bagi tubuh?

Ya, menunda makan ketika sudah merasa lapar beresiko terkena penyakit kronis, termasuk diabetes. Menurut nurse sekaligus Healthy Lifestyle Educator, Rizal do melalui utas Twitternya @afrkml, Senin (14/8/2023) menjelaskan tentang pentingnya makan secara teratur.

Menurutnya menunda makan bisa membuat pola makan menjadi tidak teratur. Akibatnya, kadar gula naik-turun alias tidak stabil. Tubuh lantas berusaha menyeimbangkan fluktuasi tersebut dengan memproduksi insulin lebih banyak.

Jika terus dibiarkan, kerja pankreas akan lebih berat dan jadi rusak sehingga produksi insulin terganggu.

“Saking pentingnya soal ini, pola makan teratur menjadi salah satu penentu irama sirkadianmu. Kalau kamu makannya suka lupa dan telat-telat terus, irama sirkadianmu bisa kacau. Kerja tubuhmu berantakan. Akhirnya kerja metabolisme jadi terganggu dan ikut kacau,” tulisnya.

Kebiasaan yang Memicu Resiko Penyakit Metabolik

Minim gerak, seperti jarang berolahraga dan banyak duduk atau rebahan dapat menaikkan risiko-risiko penyakit metabolik.