HOME WOMEN TRAVEL

Keren! Dulu Jadi Tempat Warga Cari Sinyal HP, Batu Burung Ayun Kini Jadi Destinasi Wisata

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |04:03 WIB
Batu Burung Ayun di Garut Selatan, Jawa Barat (Foto: MPI/Fani Ferdiansyah)
Batu Burung Ayun di Garut Selatan, Jawa Barat (Foto: MPI/Fani Ferdiansyah)
A
A
A

BATU Burung Ayun, itulah namanya. Tempat ini merupakan salah satu destinasi wisata alam dataran tinggi di selatan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dataran tinggi dari tebing batu ini tepatnya berada di Kampung Citapen, Desa Toblong, Kecamatan Peundeuy.

Melalui perkebunan, persawahan dan permukiman, hanya kendaraan roda dua yang bisa melewati rute menuju Batu Burung Ayun. Begitu memasuki kawasan tersebut, banyak warung-warung kecil yang menyatu bersama area parkir.

Di sini panorama alam Garut Selatan tersaji indah dari ketinggian. Bentangan Batu Burung Ayun yang cukup panjang memiliki tinggi berbeda.

Jarak menuju batu tertinggi di bukit ini sekitar 200 meter dari tempat parkir. Jika musim kemarau seperti sekarang, akses untuk menikmati keindahan dari atas Batu Burung Ayun mudah dilalui kendati harus menempuh jalan yang menanjak dan curam.

Burung Ayun, Garut Selatan

Meski begitu, wisatawan dapat menaiki tangga-tangga kecil yang disanggah bambu. Sementara apabila musim hujan, perlu ekstra hati-hati sebab kontur tanah menjadi licin.

Dari puncak Batu Burung Ayun inilah terlihat jelas panorama deretan pegunungan, hutan, sawah, sungai serta wilayah pedesaan yang memanjakan mata. Alam pedesaan yang terlihat dari sini misalnya Desa Toblong, Desa Sukanagara, Desa Saribakti dan Desa Pendeuy.

Mulanya kawasan ini sering menjadi tempat perburuan babi hutan. Akan tetapi salah satu warga bernama Ceng Ridwan, memanfaatkan area tersebut untuk keperluan lain, yakni mencari sinyal ponsel untuk jaringan internet maupun telekomunikasi.

Burung Ayun, Garut Selatan

Sulitnya memperoleh sinyal selular di pelosok Garut Selatan seperti tempat tinggalnya merupakan hal yang lumrah. Karena alasan inilah, ia mencari tempat yang lebih tinggi untuk dapat menjangkau sinyal dengan mudah.

"Kebetulan saya saat itu baru pindah dari Bandung ke kampung halaman ini karena diminta Bapak untuk mengurus yayasan pendidikan. Namun selama disini saya terkendala jaringan komunikasi. Dan Batu Burung Ayun ini menjadi salah satu tempat yang bisa saya manfaatkan untuk mendapatkan sinyal," ujar Ceng Ridwan kepada MNC Portal, Minggu, 13 Agustus 2023 lalu.

