Mau Glamping di Pulau Lihaga Likupang? Segini Tarif yang Harus Dikeluarkan

DESTINASI wisata bahari di Sulawesi Utara tak melulu Pulau Bunaken. Ya, di sana juga ada Pulau Lihaga yang terletak di Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pulau tak berpenghuni ini berada di antara Pulau Gangga, Pulau Talisei, dan Pulau Kinabohutan.

Meski begitu, Pulau Lihaga menyediakan tempat penginapan dengan konsep glamour camping alias glamping.

Terdapat empat spot glamping yang posisinya menghadap ke tepi pantai serta mendapatkan panorama Pulau.

Pengelola Pantai Lihaga, Iwan mengatakan, ada beberapa paket yang ditawarkan untuk penginapan glamping per malam di Pantai Lihaga.

(Foto: MPI/Selvianus)

Paket A dan B yakni sebesar Rp2,8 juta dan Rp2,2 juta. Fasilitasnya ada transportasi speed boat antar-jemput Dermaga Serei Likupang, sarapan untuk dua orang, tempat tidur (single/double bed), AC, toilet privat serta listrik dan air bersih.

"Yang membedakan A dan B itu adalah transportasi. Kalau paket A itu transportasi spead boat yang ukurannya (kapasitas) 15 orang. Kemudian, paket B itu spead boat yang ukurannya (kapasitas) enam orang," ujar Iwan saat ditemui MNC Portal di Pantai Lihaga belum lama ini.

Kemudian, ada paket C dengan biaya sebesar Rp1,5 juta. Paket ini menyediakan fasilitas yang sama, tetapi tak termasuk dengan transportasi antar-jemput dari Dermaga Serei Likupang.

(Foto: MPI/Selvianus)

"Terus ada namanya paket half day, delapan jam. Harganya Rp850 ribu, tetapi masih bayar tiket masuk Rp50 ribu. Itu kalau yang half day," terangnya.

Sementara, keindahan Pulau Lihaga memiliki luas sekitar 8 hektare. Di sana, ada beberapa keunggulan berupa hamparan pasir putih yang cukup halus, ditambah airnya yang hijau kebiru-biruan.

Akan tetapi, pantai di pulau ini sempat terkikis akibat adanya cuaca buruk. Meski begitu, saat ini faktor terkikisnya pantai telah tak terjadi lagi di Pantai Lihaga.