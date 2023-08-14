Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mau Glamping di Pulau Lihaga Likupang? Segini Tarif yang Harus Dikeluarkan

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |02:01 WIB
Mau Glamping di Pulau Lihaga Likupang? Segini Tarif yang Harus Dikeluarkan
Pulau Lihaga di Minahasa Utara tawarkan wisata glamping dengan tarif relatif terjangkau (Foto: MPI/Selvianus)
A
A
A

DESTINASI wisata bahari di Sulawesi Utara tak melulu Pulau Bunaken. Ya, di sana juga ada Pulau Lihaga yang terletak di Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pulau tak berpenghuni ini berada di antara Pulau Gangga, Pulau Talisei, dan Pulau Kinabohutan.

Meski begitu, Pulau Lihaga menyediakan tempat penginapan dengan konsep glamour camping alias glamping.

Terdapat empat spot glamping yang posisinya menghadap ke tepi pantai serta mendapatkan panorama Pulau.

Pengelola Pantai Lihaga, Iwan mengatakan, ada beberapa paket yang ditawarkan untuk penginapan glamping per malam di Pantai Lihaga.

Glamping di Pulau Lihaga

(Foto: MPI/Selvianus)

Paket A dan B yakni sebesar Rp2,8 juta dan Rp2,2 juta. Fasilitasnya ada transportasi speed boat antar-jemput Dermaga Serei Likupang, sarapan untuk dua orang, tempat tidur (single/double bed), AC, toilet privat serta listrik dan air bersih.

"Yang membedakan A dan B itu adalah transportasi. Kalau paket A itu transportasi spead boat yang ukurannya (kapasitas) 15 orang. Kemudian, paket B itu spead boat yang ukurannya (kapasitas) enam orang," ujar Iwan saat ditemui MNC Portal di Pantai Lihaga belum lama ini.

Kemudian, ada paket C dengan biaya sebesar Rp1,5 juta. Paket ini menyediakan fasilitas yang sama, tetapi tak termasuk dengan transportasi antar-jemput dari Dermaga Serei Likupang.

Pulau Lihaga, Minahasa Utara, Sulut

(Foto: MPI/Selvianus)

"Terus ada namanya paket half day, delapan jam. Harganya Rp850 ribu, tetapi masih bayar tiket masuk Rp50 ribu. Itu kalau yang half day," terangnya.

Sementara, keindahan Pulau Lihaga memiliki luas sekitar 8 hektare. Di sana, ada beberapa keunggulan berupa hamparan pasir putih yang cukup halus, ditambah airnya yang hijau kebiru-biruan.

Akan tetapi, pantai di pulau ini sempat terkikis akibat adanya cuaca buruk. Meski begitu, saat ini faktor terkikisnya pantai telah tak terjadi lagi di Pantai Lihaga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3070882/ilustrasi_resort_hutan-iOCB_large.jpg
9 Resor Mewah di Hutan Hujan untuk Pengalaman Menginap Dekat Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/408/3070868/aurora_borealis_fenomena_cahaya_utara_yang_memikat_langit_malam-kBwc_large.jpg
Aurora Borealis, Fenomena Cahaya Utara yang Memikat Langit Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/408/3029768/danau_memukau_di_berau-4OGZ_large.JPG
3 Danau Memukau di Berau, Cantik Segarkan Mata Wajib Masuk Bucket List
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/408/3023669/driam_riverside-g3hQ_large.JPG
7 Tempat Wisata Keren di Ciwidey, Pas buat Healing dan Relaksasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/408/3023098/tawangmangu_wonder_park-ir67_large.JPG
7 Tempat Wisata Populer di Tawangmangu, Cocok Dieksplor saat Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/408/3020500/danau_paisu_pok-oafX_large.JPG
Mirip Labuan Cermin, Danau di Sulawesi Tengah Ini Indah Sebening Kaca
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement