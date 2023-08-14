Serunya Naik Gunung Pakai Kereta Gantung di Ba Na Hills Vietnam, Bikin Senam Jantung!

ADA satu hal menarik saat mengunjungi Kota Da Nang, Vietnam. Dia adalah Ba Na Hills, di mana dalam perjalanan ini wisatawan akan diajak menaiki sebuah gunung dengan menggunakan kereta gantung yang tentunya bikin senam jantung.

Ba Na Hills sendiri terletak sekitar 26 km dari pusat Kota Da Nang. Butuh waktu sekitar 45 menit hingga 1 jam untuk mencapainya dengan menggunakan bus.

Setiba di lokasi, para pelancong akan melihat sebuah bangunan yang cukup mewah bergaya Asia Timur. Namun sebenarnya, itu hanyalah pintu masuknya. Sebab, pusat wisata Ba Na Hills terletak di atas gunung pada ketingginan 1.487 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Nah, di pintu masuk inilah para pengunjung bisa membeli tiket ke Ba Na Hills. Harganya sendiri untuk wisatawan di luar warga Da Nang bervariasi yakni sebesar 750 ribu Dong Vietnam (Rp483 ribu) untuk anak-anak dan 900 ribu Dong Vietnam (Rp580 ribu) untuk orang dewasa.

Sedangkan untuk wisatawan lokal yang merupakan warga Da Nang tiketnya hanya dibanderol di harga 500 ribu Dong Vietnam (Rp322 ribu) untuk anak-anak dan 600 ribu Dong Vietnam (Rp419 ribu) untuk orang dewasa.

Ba Na Hills, Vietnam (Foto: dok. Anh Tran)

Tiket masuk tersebut sudah bisa untuk menikmati semua wahana yang ada di Ba Na Hills, terkecuali Museum Madam Tussauds. Para wisatawan harus merogoh kocek sebesar 100 Ribu Dong Vietnam (Rp65 ribu) lagi untuk masuk ke dalam musium patung lilin para tokoh-tokoh terkenal di seluruh dunia.

Setelah masuk, para wisatawan harus menaiki eskalator dan berjalan kurang lebih selama 10 menit untuk naik ke eskalator berikutnya. Lalu, akan ada banyak sekali eskalator yang akan membawa mereka mencapai tingkat di mana terdapat stasiun kereta gantung yang akan membawa mereka ke lokasi utama Ba Na Hills.

Di setiap tingkatan, terdapat beberapa pintu masuk lagi di mana terlihat antrean yang cukup mengular. Namun, antrean tersebut cukup cepat melaju sehingga para pengunjung tak akan terlalu lama menunggu.

Nah, begitu sampai di stasiun, para wisatawan bakal masuk satu per satu ke dalam sebuah kereta gantung yang berkapasitas 8-10 orang penumpang. Tim MPI sendiri kebagian kereta gantung yang diisi oleh delapan orang pengunjung.