Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Polusi Jakarta Berdampak ke Pariwisata, Sandiaga Ajak Masyarakat Naik Transportasi Umum

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |22:22 WIB
Polusi Jakarta Berdampak ke Pariwisata, Sandiaga Ajak Masyarakat Naik Transportasi Umum
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: MPI/Annastasya)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya akan mengonversi energi tidak ramah lingkungan ke tenaga listrik di destinasi wisata, sebagai salah satu solusi dari memburuknya polusi di Jakarta.

"Bagaimana kita melakukan konversi seperti yang kita lakukan di destinasi. Untuk mesin-mesin yang menggunakan energi yang tidak ramah lingkungan, akan dikonversi ke listrik," ujarnya dalam Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual, Senin (14/8/2023).

 BACA JUGA:

Kemudian pemerintah juga akan kembali menerapkan work from home (WFH), guna mengurangi polusi yang mencemari udara di Jakarta dan sekitarnya.

 

Ia juga mengimbau, agar masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi umum, ketimbang memakai kendaraan pribadi. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi polusi udara yang sudah menyelimuti kawasan Ibukota.

 BACA JUGA:

"Masalah ini keseriusan pemerintah langsung kita ratas, diputuskan dalam seminggu ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Salah satu yang jadi penyumbang adalah transportasi. Makannya tadi kita putuskan mengaktifkan kembali work from home, dan kita mengurangi kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi umum dalam lingkup kemenparekraf," tutur mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Selain itu, industri-industri yang ada di sekeliling Jakarta untuk menerapkan penerapan yang memastikan tidak ada emisi karbon membahayakan masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement