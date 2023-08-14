Polusi Jakarta Berdampak ke Pariwisata, Sandiaga Ajak Masyarakat Naik Transportasi Umum

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya akan mengonversi energi tidak ramah lingkungan ke tenaga listrik di destinasi wisata, sebagai salah satu solusi dari memburuknya polusi di Jakarta.

"Bagaimana kita melakukan konversi seperti yang kita lakukan di destinasi. Untuk mesin-mesin yang menggunakan energi yang tidak ramah lingkungan, akan dikonversi ke listrik," ujarnya dalam Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual, Senin (14/8/2023).

Kemudian pemerintah juga akan kembali menerapkan work from home (WFH), guna mengurangi polusi yang mencemari udara di Jakarta dan sekitarnya.

Ia juga mengimbau, agar masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi umum, ketimbang memakai kendaraan pribadi. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi polusi udara yang sudah menyelimuti kawasan Ibukota.

"Masalah ini keseriusan pemerintah langsung kita ratas, diputuskan dalam seminggu ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Salah satu yang jadi penyumbang adalah transportasi. Makannya tadi kita putuskan mengaktifkan kembali work from home, dan kita mengurangi kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi umum dalam lingkup kemenparekraf," tutur mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Selain itu, industri-industri yang ada di sekeliling Jakarta untuk menerapkan penerapan yang memastikan tidak ada emisi karbon membahayakan masyarakat.