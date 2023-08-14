Dilepaskan ke Habitatnya, 6 Komodo Hasil Pembiakan Taman Safari Bogor Dipasang GPS

ENAM komodo hasil pembiakan Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor dikembalikan ke habitatnya di Cagar Alam Wae Wuul, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sebelum dilepasliarkan, keenam komodo akan dipasang GPS agar memudahkan pemantauan.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) NTT, Arief Mahmud mengatakan akan mensosialisasikan dulu kepada masyarakat sekitar Wae Wuul agar mendukung pelepasliaran keenam komodo tersebut.

"Di sekitar Cagar Alam ini ada juga masyarakat yang tinggal di sana, jadi kita ingin memastikan bahwa program pelepasan ini, mendapat dukungan dari masyarakat sekitar," kata Arief kepada wartawan di TSI Bogor, Senin (14/8/2023).

Sebelum dilepasliarkan ke habitatnya, keenam komodo akan dilatih beradaptasi dengan lingkungan sekitar supaya bisa bertahan hidup dan berkembang biak.