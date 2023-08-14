6 Komodo Hasil Perkawinan Rinca dan Rangga Dikembalikan ke Habitatnya di NTT

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengembalikan enam komodo hasil pembiakan atau breeding pihak Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor ke habitatnya di Cagar Alam Wae Wuul, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

TSI telah berhasil mengawinkan komodo bernama Rinca dan Rangga hingga menghasilkan 12 telur kemudian jadi bayi komodo. Setelah 2,5 tahun berlalu, enam di antara anak komodo tersebut dipilih untuk dikembalikan ke habitatnya di NTT.

"Kita menegaskan komitmen bersama KLHK untuk terus berupaya menjaga populasi komodo agar tetap lestari di Indonesia. Berbagai langkah konservasi dan habituasi telah kami lakukan dengan sangat serius," kata Founder TSI Jansen Manansang kepada wartawan, Senin (14/8/2023).

Sementara Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Satyawan Pudyamoko dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekertaris KSDAE KLHK, Suharyono menyambut baik rencana pelepasan enam komodo di habitat aslinya, agar pelestarian hewan langka sekelas komodo bisa terus dilakukan oleh berbagai pihak.

“Upaya pelepasliaran Komodo ke habitatnya dari pengembangbiakan di Lembaga Konservasi seperti TSI, merupakan implementasi program ex situ (captive breeding-Ex-situ) linked to in situ (di alam)," kata Satyawan dalam sambutannya.