Turis Asing Snorkeling dalam Sampah di Nusa Penida, Sandiaga Fokus Kembangkan Pariwisata Berkelanjutan

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya akan terus fokus mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan memerhatikan pengelolaan sampah di destinasi wisata khususnya Bali.

Hal itu dikatakannya menanggapi cerita turis asal Amerika Serikat yang mengeluh jijik snorkeling di perairan Nusa Penida, Bali karena banyak sampah.

Sandiaga bilang, bahwa pihaknya menerapkan aspek sertifikasi CHSE yaitu Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).

"Jika setiap fasilitas parekraf itu memiliki pengelolaan sampah yang baik. Terutama bagaimana destinasi-destinasi wisata itu bisa mengelola sampah," terangnya dalam Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual, Senin (14/8/2023).

Oleh karena itu, Sandiaga mengajak para start-up dan anak-anak muda untuk bergabung bersama pemerintah dalam ekosistem penyediaan pengelolaan sampah yang baik, pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan juga bisa ramah terhadap lingkungan.

"Jadi itu komitmen kami. Dan kita akan pastikan untuk sampah-sampah di destinasi wisata termasuk Bali ini akan mendapatkan perhatian khusus," terangnya.