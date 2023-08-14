Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sea World Ancol Gelar Upacara HUT Ke-78 RI dalam Aquarium Bawah Laut pada 17 Agustus

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |21:29 WIB
Sea World Ancol Gelar Upacara HUT Ke-78 RI dalam Aquarium Bawah Laut pada 17 Agustus
Pengibaran bendera merah putih dalam air merayakan HUT Ke-78 RI di Sea World, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. (Foto: MPI/Wiwie Heriyani)
TAMAN Impian Jaya Ancol menggelar upacara bawah air memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Upacara digelar dalam akuarium bawah laut Sea World, Pademangan, Jakarta Utara, pada Kamis 17 Agustus 2023, disertai pengibaran bendera merah putih.

Seperti tahun sebelumnya, pengibaran bendera kali ini akan dilakukan oleh 4 penyelam profesional dari Sea World, dan 2 penyelam tambahan.

Selain pengibaran bendera, penyelam juga akan membacakan naskah proklamasi kemerdekaan RI yang bisa disaksikan langsung oleh pengunjung pada Kamis nanti pukul 10.30 WIB. Kemudian pukul 15.00 WIB saat upacara penurunan bendera.

“Jadi pengibaran bendera kali ini tidak jauh dari sebelumnya ya. Ada beberapa orang dari internal Sea World yang akan menyelam bersama biota laut di dalamnya. Disana nanti ada tiang untuk dipasangkan bendera, lalu ada juga pembacaan naskah proklamasi,” tutur Dirut PT Taman Impian Jaya Ancol, Budi Aryanto di Ancol, Jakarta, Senin (14/8/2023).

 

Budi menjelaskan, para tim penyelam tersebut sendiri telah melakukan latihan dan persiapan dalam dua minggu terakhir, agar bisa menampilkan upacara bendera di dalam air yang tak kalah khidmat.

"Kurang lebih hampir 2 minggu terakhir (persiapannya). Ukuran benderanya standar dan prosesnya persis kayak pas lagi upacara di darat," lanjutnya.

Selain itu, para penyelam nantinya juga akan kembali mengenakan seragam dan atribut upacara berwarna putih untuk mendukung penyelenggaraan tersebut.

