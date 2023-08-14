Rute Bus Transjakarta 9D Pasar Minggu-Tanah Abang, Lewat Jalan Mana Saja?

RUTE bus Transjakarta 9D mencakup jurusan Pasar Minggu-Tanah Abang, dua kawasan pusat perbelanjaan tradisional terkenal di Ibu Kota. Rute ini memiliki 38 pemberhentian. Di mana saja?

Rute Transjakarta 9D dilayani bus reguler atau non BRT yang memulai perjalanan pulang pergi dari Terminal Pasar Minggu, Jakarta Selatan hingga Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hanya beroperasi dari Senin hingga Jumat. Sabtu dan Minggu libur.

Bus Transjakarta 9D menghubungkan beberapa jalan-jalan strategis di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, seperti Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin, Pancoran, Jalan Gatot Subroto hingga Pejaten.

Rute Bus Transjakarta 9D

Bus Transjakarta 9D memiliki 38 pemberhentian dengan durasi waktu perjalanan sekitar 73 menit. Berikut gambaran rute bus Transjakarta 9D :