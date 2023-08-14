Mengenal 3 Adat Unik Suku Batak Toba yang Berbau Mistis

INDONESIA terkenal dengan keanekaragaman budaya dan suku. Salah satunya Batak Toba. Suku di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara ini memiliki beragam tradisi dan budaya yang unik.

Sisi budaya Batak Toba selalu memiliki daya tarik tersendiri untuk dikulik. Bahkan beberapa di antaranya jadi gelaran event tahunan yang menarik perhatian wisatawan.

Berikut 3 adat unik suku Batak Toba yang rada berbau mistis.

1. Mangongkal Holi

Bagi masyarakat Batak Toba, kematian bukanlah akhir dari sebuah kehidupan. Salah satu cara untuk tetap menjalin relasi dengan orang yang sudah meninggal dunia dapat ditemukan dalam ritual adat Mangongkal holi.

Mangongkal holi berarti menggali tulang-belulang orang mati untuk dikuburkan di tempat yang lain. Dalam bahasa Batak Toba, holi berarti tulang atau tulang-belulang disebut juga saring-saring yaitu tulang tengkorak orang yang meninggal.

Adat mangongkal holi merupakan salah satu tradisi dalam budaya suku Batak Toba yang dilaksanakan keluarga dengan harapan agar roh para leluhur akan memberikan berkat ( pasu-pasu) kepada semua keturunannya yang masih hidup sekaligus menjauhkan segala malapetaka.

Setelah makam lama digali, pihak paman membersihkan dan membungkus tulang-belulang dengan ulos. Kemudian, tulang-belulang yang sudah bersih dan dibungkus kain ulos dimasukkan ke dalam peti dan dibawa oleh pihak istri (jika masih ada, jika sudah tidak ada maka akan digantikan oleh anak perempuan tertua) dengan menaruh peti di atas kepala.

Tak heran jika upacara ini membutuhkan biaya yang besar, karena tradisi ini memotong hewan ternak dan proses upacaranya panjang, dari proses penggalian hingga pada prosesi pesta yang membutuhkan waktu berhari-hari.

Dalam tradisi kebudayaan Batak, mereka selalu menghormati leluhur yang telah lama meninggal dengan cara memelihara kuburannya atau menyimpan tulang-belulangnya.

2. Horja

Upacara horja merupakan salah satu adat yang diadakan untuk menghormati dan mengenang para leluhur. Upacara horja melibatkan berbagai tahapan, termasuk penyembelihan hewan, tarian, nyanyian, dan doa.

Ritual horja biasanya dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh dukun atau tetua adat. Sebelum dimulainya acara, tempat pemujaan atau altar khusus didirikan di lokasi yang telah dipilih. Altar ini biasaya dihiasi dengan simbol-simbol agama Batak( parmalim, seperti patung-patung leluhur atau tugu batu.

Salah satu tahapan penting dalam horja adalah penyembelihan hewan kurban, seperti babi atau kerbau. Penyembelihan ini dilakukan oleh pemimpin upacara dengan menggunakan alat-alat tradisional.Darah hewan kurban dianggap memiliki nilai ritualistik yang kuat sebagai tanda pengorbanan.

Upacara ini bertujuan untuk menjaga hubungan spritual dengan leluhur serta memperkuat ikatan sosial antar anggota keluarga dan komunitas. Selain itu, Horja juga dianggap sebagai sarana memohon berkah, keselamatan, dan keberuntungan dari leluhur dalam kehidupan sehari-hari.