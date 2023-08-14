Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Rute Lengkap Bus Transjakarta Koridor 5 Kampung Melayu-Ancol, Berikut Jadwal Operasionalnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |16:00 WIB
Rute Lengkap Bus Transjakarta Koridor 5 Kampung Melayu-Ancol, Berikut Jadwal Operasionalnya
Penumpang bus Transjakarta. (Foto: Okezone.com/Heru)
A
A
A

MENGENAL rute bus Transjakarta koridor 5 dengan jurusan Kampung Melayu-Ancol. Rute ini beroperasi tiap hari pulang pergi melintasi Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

Koridor 5 dilayani bus reguler BRT yang memiliki 16 pemberhentian. Berangkat dari Kampung Melayu, Jakarta Timur dan berakhir di Ancol, Jakarta Utara.

 BACA JUGA:

Rutenya meliputi Kampung Melayu, Kebon Pala, Slamet Riyadi Tegalan, Matraman 1, Salemba Carolus, Salemba UI, Kramat Sentiong, PAL Putih, Senen Sentral, Budi Utomo, Pasar Baru Timur, Jembatan Merah, Gunung Sahari Mangga Dua, Pademangan hingga Ancol.

 BACA JUGA:

Rute Bus Transjakarta

Perjalanan rute ini sekitar 52 menit. Berikut gambaran rute bus Transjakarta koridor 5 :

 Ilustrasi

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/406/2916260/simak-rute-bus-transjakarta-d11-depok-bkn-berikut-jalur-yang-dilewati-ZYKL1IdpWj.jpg
Simak Rute Bus Transjakarta D11 Depok-BKN, Berikut Jalur yang Dilewati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/02/406/2875858/rute-bus-transjakarta-10-jurusan-tanjung-priok-pgc-2-7gMoKWdxzn.JPG
Rute Bus Transjakarta 10 Jurusan Tanjung Priok - PGC 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/406/2873079/terintegrasi-stasiun-mrt-jakarta-berikut-rute-transjakarta-8-lebak-bulus-pasar-baru-rUQwjhScg0.JPG
Terintegrasi Stasiun MRT Jakarta, Berikut Rute Transjakarta 8 Lebak Bulus - Pasar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/406/2871022/rute-bus-transjakarta-2d-kalideres-asmi-berapa-lama-durasi-perjalanan-bBOtcZgvQE.JPG
Rute Bus Transjakarta 2D Kalideres - ASMI, Berapa Lama Durasi Perjalanan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/406/2869788/rute-transjakarta-3a-rusun-daan-mogot-kalideres-perjalanan-hanya-7-menit-FpoS3ifCTp.jpg
Rute Transjakarta 3A Rusun Daan Mogot-Kalideres, Perjalanan Hanya 7 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/406/2869075/rute-transjakarta-1c-jurusan-blok-m-pesanggrahan-lewat-jalan-mana-saja-bcjMFoTsYG.jpg
Rute Transjakarta 1C Jurusan Blok M-Pesanggrahan, Lewat Jalan Mana Saja?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement