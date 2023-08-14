Rute Lengkap Bus Transjakarta Koridor 5 Kampung Melayu-Ancol, Berikut Jadwal Operasionalnya

MENGENAL rute bus Transjakarta koridor 5 dengan jurusan Kampung Melayu-Ancol. Rute ini beroperasi tiap hari pulang pergi melintasi Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

Koridor 5 dilayani bus reguler BRT yang memiliki 16 pemberhentian. Berangkat dari Kampung Melayu, Jakarta Timur dan berakhir di Ancol, Jakarta Utara.

Rutenya meliputi Kampung Melayu, Kebon Pala, Slamet Riyadi Tegalan, Matraman 1, Salemba Carolus, Salemba UI, Kramat Sentiong, PAL Putih, Senen Sentral, Budi Utomo, Pasar Baru Timur, Jembatan Merah, Gunung Sahari Mangga Dua, Pademangan hingga Ancol.

Rute Bus Transjakarta

Perjalanan rute ini sekitar 52 menit. Berikut gambaran rute bus Transjakarta koridor 5 :