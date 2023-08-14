Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menegangkan! Seorang Nenek Terkunci dalam Toilet Pesawat, Sempat Histeris Gedor Pintu

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |14:00 WIB
Menegangkan! Seorang Nenek Terkunci dalam Toilet Pesawat, Sempat Histeris Gedor Pintu
Ilustrasi toilet pesawat. (Foto: iStock/News.com.au)
A
A
A

PERISTIWA unik dan menegangkan terjadi dalam penerbangan dari Malaysia. Seorang nenek terkunci dalam toilet pesawat. Wanita lanjut usia itu sempat histeris sambil menggedor-gedor pintu toilet.

Hal itu viral setelah ditampilkan dalam akun TikTok jessica ie baru-baru ini. Jessica dalam narasinya mengaku termasuk salah seorang penumpang dari pesawat dalam penerbangan dari Malaysia ke Indonesia itu.

Menurut Jessica, video tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi penumpang yang belum pernah naik pesawat ataupun sedang membawa orang tua.

 BACA JUGA:

Jessica mengatakan dalam penerbangannya, ada seorang nenek terkunci dari dalam toilet bagian belakang pesawat. Sebelum menolong nenek tersebut, ia mengaku memang sempat mendegar suara ketukan pintu toilet dari dalam.

“Penerbangan memakan waktu sekitar 3 jam. Pas di tengah-tengah flight, di toilet belakang, ada bunyi duck duck duck gitu kan. Tapi nggak terlalu keras pertamanya. Makin lama dia kaya meronta-ronta, kayak brok brok brok. Literally (menggedor pintu) keras,” tuturnya.

 Ilustrasi

Mendengar ketukan pintu toilet yang semakin kencang, Jessica lantas langsung berinisiatif ke arah toilet dan mendapati nenek tersebut teriak-teriak minta tolong. Apalagi, ia baru menyadari, tidak ada orang satupun di sekitarnya yang berinisiatif untuk mengecek ke arah toilet.

“Dan suprisingly, gak ada orang di belakang yang bother to check the toilet gitu kan. So i did it. Aku berdiri. Dan kebetulan nggak ada pramugari di belakang. Karena mereka masih jauh banget di depan untuk dorong tray itu nawarin makanan,” ungkapnya.

 BACA JUGA:

Jessica lantas sempat mencoba menolong sang nenek dengan membuka paksa pintu toilet pesawat. Namun, usahanya itu gagal dan justru membuat sang nenek semakin panik. Ia lantas langsung memanggil pramugari untuk meminta pertolongan.

Pintu yang terkunci dari dalam itu lantas berhasil dibuka. Sang nenek kemudian tersenyum lega dan sedikit malu karena sempat membuat kegaduhan di tengah penerbangan tersebut.

 

Namun, Jessica justru mengaku heran dengan para penumpang bagian belakang yang sama sekali tidak mempedulikan momen menegangkan tersebut. Bahkan, tidak ada satupun yang berinisiatif ikut menolong.

“Tapi yang bikin aku heran, sebelum aku panggil pramugari aku noleh dulu ke beberapa orang di sekitar aku, kaya kan ada orang yang terjebak di toilet, gue bilang kaya gitu, dan mereka literally kaya cuma ya gitu, dimana kemanusiaan kalian,” tuturnya.

“Itu orang tua gitu loh. Maksudku memang itu hal yang kecil bagi kita. Tapi gimana kalau dia ada masalah di dalam. Atau nggak bisa nafas, ada emergency, sementara penerbangan masih 1 setengah jam lagi,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
