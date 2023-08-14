Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Rute Lengkap Bus Transjakarta 2P Senen-Gondangdia, Berikut Jadwal Operasionalnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |13:00 WIB
Rute Lengkap Bus Transjakarta 2P Senen-Gondangdia, Berikut Jadwal Operasionalnya
Bus Transjakarta. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

MENGULAS rute bus Transjakarta 2P jurusan Gondangdia-Senen. Rute termasuk pendek dan masih berada di jantung Kota Jakarta Pusat.

Rute Gondangdia-Senen pulang pergi dilayani bus reguler non BRT yang memiliki 24 pemberhentian. Berangkat dari Terminal Senen dan berakhir di Masjid Cut Meutia 1, Gondangdia.

 BACA JUGA:

Rutenya operasionalnya dari Terminal Senen melintasi Gelanggang Olahraga Senen, Simpang Stasiun Senen, Stasiun Pasar Senen, Atrium 1, Atrium 2, RSPAD 1, Museum Kebangkitan, PMI DKI Jakarta, Gunung Agung, Tugu Tani 2, Mercu Buana, Bapindo Menteng Masjid Cut Mutiah 2, Seberang KPAI, Badan Restorasi Gambur RI, Bundaran TAMAN Gondangdia 1, Pintu Air Menteng, TAMAN Menteng 1, SDN Gondangdia 01 Theresia, Seberang Goethe Institute, Selatan Stasiun Gondangdia hingga Masjid Cut Meutia 1.

Rute Bus Transjakarta 

Jarak tempuh dari rute 2P ini sekitar 30 menit. Berikut gambaran rute lengkapnya.

 Ilustrasi

Halaman:
1 2
      
