Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Fakta Curug Walet Pamijahan, Air Terjun Cantik nan Sunyi yang Konon Sangat Angker

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |09:30 WIB
6 Fakta Curug Walet Pamijahan, Air Terjun Cantik nan Sunyi yang Konon Sangat Angker
Curug Walet Pamijahan, Bogor, Jawa Barat (Foto: IG/@idhayhidayat)
A
A
A

CURUG Walet Pamijahan memiliki daya tarik wisata alam luar biasa yang tersembunyi. Meski demikian, di balik itu, tahukah Anda, bahwa tempat ini konon memiliki misteri bahkan dikenal angker lho.

Berlokasi di kawasan Taman Nasional Halimun Salak atau tepatnya di Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Curug Walet Pamijahan ini masih belum banyak yang mengunjungi, selain cukup tersembunyi treking jalannya pun terbilang sulit.

Seperti halnya dikutip dari akun TikTok @bambang_rahayu09. Ia mendokumentasikan perjalanannya menuju Curug Walet Pamijahan.

"Nah kali ini aku lagi trekking ke salah satu curug yang konon sih katanya, masih angker ya," ujar travel vlogger itu.

Berikut 6 fakta terkait Curug Walet Pamijahan yang konon sangat angker;

Curug Walet Pamijahan

Curug Walet Pamijahan (Foto: IG/@dendsyaputra)

1. Asal-usul nama walet

Bambang menjelaskan mengapa disebut Curug Walet karena di sekitarnya terdapat sarang burung walet di Pamijahan. Yang mana harganya cukup fantastis, dan memiliki banyak khasiat.

Perjalanan masih jauh dan terjal, karena harus melewati sungai kecil, bebatuan besar hingga terowongan untuk sampai di Curug Walet Pamijahan itu.

2. Pemandangan indah

Ketika sampai di tujuan, rasa lelah Anda akan terbayarkan karena pesona keindahan Curug Walet Pamijahan ini. Airnya benar-benar jernih, bersih. Ditambah lagi dengan pemandangan sekitarnya yang masih sangat asri.

"Akhirnya kita sampai juga guys. Ini dia, Curug Walet. Asli ini pas sampai sepi banget, enggak ada orang sama sekali," terangnya.

Curug Walet Pamijahan

Curug Walet Pamijahan (Foto: IG/@christopherangriawan)

3. Melewati trekking panjang

Bambang juga menjelaskan, untuk sampai ke curug maka harus mengikuti trek aliran sungai irigasi, yang mana airnya langsung mengalir ke permukiman warga.

Ia memperlihatkan aliran irigasi tersebut airnya benar-benar jernih, karena langsung dari hulu. Sehingga kesegaran dan kebersihannya bisa digunakan oleh warga untuk keperluan sehari-hari.

"Wah parah sih, ini airnya beneran jernih banget guys," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/408/3039983/curug_sodong_sukabumi-GHl6_large.JPG
Curug Sodong, Surga Tersembunyi di Geopark Ciletuh Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/408/3018431/air_terjun_palukahan-r9tM_large.JPG
4 Rekomendasi Wisata Air Terjun di Sijunjung Sumbar, Pesonanya Memikat Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/408/3016649/air_terjun_coban_jahe-Nyc6_large.JPG
Air Terjun Coban Jahe: Lokasi, Fasilitas Wisata dan Harga Tiket Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/408/3014490/curug_pangeran_bogor-6aES_large.JPG
Curug Pangeran: Lokasi, Aktivitas Wisata dan Harga Tiket Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/408/3009145/intip-keindahan-air-terjun-aek-sijorni-spot-ideal-lenyapkan-penat-eWYUd8fTBu.jpg
Intip Keindahan Air Terjun Aek Sijorni, Spot Ideal Lenyapkan Penat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/406/2985787/ternyata-ini-alasan-kenapa-curug-walet-bogor-dikenal-sangat-angker-DZ29SzAmjl.JPG
Ternyata Ini Alasan Kenapa Curug Walet Bogor Dikenal Sangat Angker
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement