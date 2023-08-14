6 Fakta Curug Walet Pamijahan, Air Terjun Cantik nan Sunyi yang Konon Sangat Angker

CURUG Walet Pamijahan memiliki daya tarik wisata alam luar biasa yang tersembunyi. Meski demikian, di balik itu, tahukah Anda, bahwa tempat ini konon memiliki misteri bahkan dikenal angker lho.

Berlokasi di kawasan Taman Nasional Halimun Salak atau tepatnya di Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Curug Walet Pamijahan ini masih belum banyak yang mengunjungi, selain cukup tersembunyi treking jalannya pun terbilang sulit.

Seperti halnya dikutip dari akun TikTok @bambang_rahayu09. Ia mendokumentasikan perjalanannya menuju Curug Walet Pamijahan.

"Nah kali ini aku lagi trekking ke salah satu curug yang konon sih katanya, masih angker ya," ujar travel vlogger itu.

Berikut 6 fakta terkait Curug Walet Pamijahan yang konon sangat angker;

Curug Walet Pamijahan (Foto: IG/@dendsyaputra)

1. Asal-usul nama walet

Bambang menjelaskan mengapa disebut Curug Walet karena di sekitarnya terdapat sarang burung walet di Pamijahan. Yang mana harganya cukup fantastis, dan memiliki banyak khasiat.

Perjalanan masih jauh dan terjal, karena harus melewati sungai kecil, bebatuan besar hingga terowongan untuk sampai di Curug Walet Pamijahan itu.

2. Pemandangan indah

Ketika sampai di tujuan, rasa lelah Anda akan terbayarkan karena pesona keindahan Curug Walet Pamijahan ini. Airnya benar-benar jernih, bersih. Ditambah lagi dengan pemandangan sekitarnya yang masih sangat asri.

"Akhirnya kita sampai juga guys. Ini dia, Curug Walet. Asli ini pas sampai sepi banget, enggak ada orang sama sekali," terangnya.

Curug Walet Pamijahan (Foto: IG/@christopherangriawan)

3. Melewati trekking panjang

Bambang juga menjelaskan, untuk sampai ke curug maka harus mengikuti trek aliran sungai irigasi, yang mana airnya langsung mengalir ke permukiman warga.

Ia memperlihatkan aliran irigasi tersebut airnya benar-benar jernih, karena langsung dari hulu. Sehingga kesegaran dan kebersihannya bisa digunakan oleh warga untuk keperluan sehari-hari.

"Wah parah sih, ini airnya beneran jernih banget guys," katanya.