Rute Bus Transjakarta 6D Jurusan Stasiun Tebet-Bundaran Senayan

RUTE bus Transjakarta 6D melayani jurusan Stasiun Tebet hingga Bundaran Senayan dengan 22 pemberhentian. Menggunakan bus listrik, rute ini bermula dari pintu barat Stasiun Tebet 2 dan mengakhiri perjalanan di Bundaran Senayan 1.

Rute reguler non-BRT (Bus Raya Terpadu) ini melewati jalur-jalur strategis di Jakarta Selatan meliputi Pal Batu Tebet, Menteng Dalam, Kuningan, Gatot Subroto, hingga Jalan Jenderal Sudirman. Tak heran rute ini selalu dipadati para pegawai kantoran.

Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu di Tebet Eco Park yang terletak di Tebet Barat dapat menggunakan rute bus Transjakarta 6D. Selain itu, rute ini juga akan membawa kamu ke kawasan terbuka One Satrio dan turun di Halte Mega Kuningan.

Keuntungan lainnya, rute bus Transjakarta 6D juga terintegrasi dengan stasiun commuter line Tebet. Sehingga akan memudahkan kamu untuk mengakses rute Bogor-Jakarta Kota.