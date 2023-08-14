Habiskan 2 Liter Air dalam 20 Menit, Perempuan Ini Malah Kena Radang Otak

MINUM air memang sangat dianjurkan agar kita tidak mengalami dehidrasi, apalagi di tengah cuaca panas seperti ini. Minuman yang disarankan pun adalah air putih, agar tidak memiliki dampak negatif.

Tapi, seperti apapun juga yang masuk ke dalam tubuh, minum air putih pun tidak boleh terlalu banyak. Pasalnya, perempuan asal Amerika berusia 35 tahun secara tragis kehilangan nyawanya setelah minum 2 liter air dan menderita radang otak yang parah.

Ashley Summers sedang berlibur bersama keluarganya di Danau Freeman di Indiana, ketika dia mulai merasa dehidrasi karena cuaca yang panas. Dia merasa sakit kepala yang parah, oleh karena itu dia pun memutuskan untuk minum banyak air.

Ashley pun menghabiskan 4 botol air seberat 16 ons dalam waktu 20 menit. Meskipun dia tidak mengalami gejala yang serius pada saat itu, dia kemudian pingsan di dalam garasi rumahnya dan tidak sadarkan diri.

Dokter mengatakan kepada keluarganya yang terkejut, karena tiba-tiba Summers menderita radang otak yang parah setelah minum terlalu banyak air dalam waktu yang sangat singkat.

BACA JUGA: Potret Wulan Guritno Makan Es Krim Dibandingkan dengan Oklin Fia

"Seseorang mengatakan dia minum empat botol air dalam 20 menit itu," kata Devon Miller, saudara laki-laki Ashley seperti dilansir dari Odditycentral.

"Satu botol air beratnya sekira 16 ons, jadi ada 64 ons yang diminumnya dalam kurun waktu 20 menit. Itu setengah galon. Itulah jumlah yang seharusnya Anda minum dalam satu hari penuh," jelas dia.